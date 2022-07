Počet tygrů v Nepálu se stabilizuje, útoky na lidi ale vyvolávají obavy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Nepálská populace tygrů bengálských se za posledních 12 let téměř ztrojnásobila, konfliktů s lidmi ale přibývá. Kvůli nárůstu počtu smrtelných útoků rostou obavy z toho, jaké dopady má ochrana těchto šelem na lidské životy, uvedl list The Guardian. Podle nejnovějšího průzkumu, který u příležitosti Mezinárodního dne tygrů zveřejnil premiér Šér Bahádur Deuba, se nepálská populace tygrů bengálských zvýšila z nejnižšího počtu 121 kusů v roce 2010 na 355 kusů. Za úspěchem Nepálu stojí potlačování pytláctví, rozšiřování národních parků a vytváření koridorů pro volně žijící zvířata ve spolupráci se sousední Indií.

V roce 2010 se vlády zavázaly zdvojnásobit světovou populaci volně žijících tygrů do příštího čínského roku tygra, který připadá právě na tento rok. Počty tygrů v roce 2010 dosáhly historického minima, na světě bylo zaznamenáno pouze 3200 kusů, přičemž před sto lety jich bylo přibližně 100 000.

V Nepálu však kvůli desítkám nedávných útoků tygrů na lidi některé komunity žijící v blízkosti chráněných oblastí řeší, jaký dopad na ně má obnova populace tygrů. Podle deníku Kathmandu Post za poslední tři roky tygři zaútočili ve 104 případech uvnitř chráněných oblastí a zabili 62 lidí. Tygři oběti napadli při sběru dříví, pastvě dobytka nebo hledání potravy v lese.

Nárůst počtu tygrů je dobrou zprávou, ale země nyní vstupuje do nové fáze, kdy se lidé musí naučit s tygry žít, uvedl Šiv Radž Bhatta, ředitel ochranářského programu Světového fondu na ochranu přírody (WWF) v Nepálu."Populace těchto šelem je v Nepálu téměř na maximu. Jsme malá země a tento nárůst je pro vládu novou výzvou. Nyní musíme ukázat, že tygři a lidé mohou koexistovat," dodal.

Odhadované maximum čítá asi 400 tygrů v oblasti indicko-nepálské úpatí Himálaje, jež je bohaté na divoká zvířata včetně slonů a nosorožců. V důsledku klimatické krize se nepálská tygří populace rozšiřuje také dále na sever do vyšších nadmořských výšek.

"V posledních třech až pěti letech jsme také zaznamenali velmi vysoký nárůst usmrcování tygrů elektrickým proudem, chytání tygrů do sítí a také jejich lynčování. To by se před deseti lety nestávalo," uvedl Majukh Čatterdží, člen odborné skupiny pro konflikty mezi lidmi a divokými zvířaty a jejich soužití.

"Tygři se při náhodném setkání s lidmi mohou leknout a reagují útokem. Z našich údajů vyplývá, že přibližně v 80 procentech útoků došlo k náhodnému setkání, při nichž byli tygři vyrušeni nebo si mladší zvířata spletla člověka s kořistí. Případy sežrání člověka se pohybují kolem jednoho procenta," uvedl Čatterdží.

Po století úbytku těchto šelem začíná celkový počet volně žijících tygrů stoupat. Podle dostupných informací WWF jsou populace tygrů v Indii, Nepálu, Bhútánu, Rusku a Číně stabilní nebo se zvyšují. Odhaduje se, že ve volné přírodě žije 3900 tygrů. V některých oblastech, včetně velké části jihovýchodní Asie, jsou tygři stále ohroženi a jejich počet klesá.

