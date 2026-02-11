https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/podnik-povodi-odry-dokoncil-rekonstrukci-vodniho-dila-baska-za-120-milionu-korun
Podnik Povodí Odry dokončil rekonstrukci vodního díla Baška

11.2.2026 18:37 (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Katsujiro Maekawa / Flickr
Státní podnik Povodí Odry dokončil rekonstrukci vodního díla Baška na potoce Baštici na Frýdecko-Místecku za 120 milionů korun. Bude díky ní možné bezpečně a spolehlivě převést i extrémní povodně, řekla mluvčí podniku Šárka Vlčková.
 
Rekonstrukce podle generálního ředitele Povodí Odry Petra Birklena také umožní další bezpečný a spolehlivý provoz vodního díla v budoucím období.

Rekonstrukce začala v roce 2023 a podnik během ní například stabilizoval břeh a vybudoval objekt se strojovnou spodních výpustí. Zaplatil ji z vlastních zdrojů. Nádrž se nyní plní. Jak rychle se naplní, bude záviset na tom, jak vydatně bude sněžit a pršet.

"Vodní dílo po rekonstrukci převede návrhovou stoletou povodňovou vlnu společně s nově vybudovanou ochrannou protipovodňovou hrází kolem Baštice ve Starém Městě a bezpečně odolá účinkům kontrolní tisícileté povodňové vlny," uvedl Birklen.

Nově postavený sdružený železobetonový objekt dlouhý přibližně 80 metrů spojil funkci spodní výpusti a bezpečnostního přelivu. "Maximální kapacita bezpečnostního přelivu se zvýšila z původních 40 na 62 metrů krychlových za sekundu. Ostatní funkce nádrže zůstaly zachovány," uvedl technický ředitel Povodí Odry Tomáš Skokan.

Velká část nového objektu bude trvale pod vodní hladinou. "Je přesypána zeminou tělesa hráze. Po napuštění nádrže bude v zátopě viditelná pouze přelivná hrana a nová strojovna spodní výpusti," uvedl Skokan.

Podnik nyní nádrž neodbahňoval. Už v roce 2013 odtěžil přibližně 14 000 metrů krychlových sedimentů z přitékající Baštice a zjistil, že mocnost sedimentů v nádrži byla nízká. V červenci 2023 podnik dno nádrže znovu geodeticky zaměřil.

"Průměrná mocnost sedimentů dosahuje pouze 18 centimetrů. Z tohoto důvodu nebylo ani tentokrát přistoupeno k odbahnění, a to s ohledem na technická rizika i skutečnost, že odbahnění se provádí až při minimální mocnosti sedimentů 40 centimetrů," uvedla Vlčková.

Baška je s objemem nádrže přibližně 1,1 milionu metrů krychlových nejmenší přehradou v povodí Odry. Byla na potoce Baštici budována v letech 1958 až 1961 a uvedena do provozu v roce 1963. Účelem nádrže bylo nadlepšováním průtoku vody v řece Ostravici pokrýt případné nedostatky vody v průmyslových podnicích níže po toku. Přehrada se využívá i k rekreaci.

Povodí Odry je správcem vodních toků a vodních děl v povodí Odry, tedy na území Moravskoslezského a částečně i Olomouckého kraje. Provozuje například přehrady Šance, Kružberk nebo Slezská Harta.

Pražská EVVOluce

