Policie a ČIŽP se zabývají hromadným úhynem ryb na Doubravě na Kutnohorsku
"V průběhu šetření, kontroly a hlavně po zahájení trestního řízení jsem byl důrazně upozorněn, že po dobu šetření nejsem oprávněn podávat bližší informace k danému případu. Celá situace mě moc mrzí, uhynulé ryby nám nic nevrátí," dodal Mlynka. Podle něj je potřeba věc řádně vyšetřit a nastavit opatření, aby se situace neopakovala.
Loužecká potvrdila, že ČIŽP se úhynem ryb na Doubravě zabývá. "Ihned po oznámení události vyjeli inspektoři na místo, kde spolupracovali s dalšími zainteresovanými subjekty. Byly odebrány vzorky vody, které byly předány k laboratornímu vyhodnocení. Šetření havárie zatím nebylo ukončeno," uvedla mluvčí.
Na konci předminulého týdne podle ní uhynuly ryby také v rybníku Žežice na Příbramsku a i v nedalekých Konětopech, kde do rybníka unikla kejda ze zemědělského provozu. Oběma případy se zabýval vodoprávní úřad.
Loužecká podotkla, že příčinu úhynů lze vždy jednoznačně stanovit až podle výsledků šetření a laboratorních rozborů. V období vysokých teplot může být jedním z významných faktorů snižování množství kyslíku ve vodě. "Dalšími možnými příčinami mohou být například přívalové srážky, při nichž může docházet k odlehčení odpadních vod z kanalizace, nebo havarijní úniky z provozů. V některých případech může jít také o kombinaci více uvedených vlivů," uvedla mluvčí.
Mimořádné výkyvy počasí včetně období vysokých teplot a přívalových srážek podle ní v posledních letech představují stále častější zátěž pro vodní ekosystémy. "Jejich negativním dopadům bohužel není vždy možné zcela zabránit," dodala Loužecká.
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