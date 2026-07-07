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Policie a ČIŽP se zabývají hromadným úhynem ryb na Doubravě na Kutnohorsku

7.7.2026 19:09 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Katsujiro Maekawa / Flickr
Policie a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) se zabývají hromadným úhynem ryb na řece Doubravě ve Vrdech, Zbyslavi a Zaříčanech na Kutnohorsku. Inspektoři odebrali vzorky vody a poslali je na laboratorní vyhodnocení. Vyšetřování dosud neskončilo, odpověděla na dotaz ČTK mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.
 
Podle starosty Vrdů Miloše Mlynky (Nezávislí 2022) začaly ryby v řece hynout v sobotu 27. června. Na místě zasahovali hasiči, kteří kromě jiného čeřili vodu v místním rybníku. Vodoprávní úřad Čáslav společně s ČIŽP podle něj označili původce havárie a nařídili odstranit nedostatky. Kdo je za úhyn ryb zodpovědný, starosta v dnešním prohlášení na webu obce neuvedl.

"V průběhu šetření, kontroly a hlavně po zahájení trestního řízení jsem byl důrazně upozorněn, že po dobu šetření nejsem oprávněn podávat bližší informace k danému případu. Celá situace mě moc mrzí, uhynulé ryby nám nic nevrátí," dodal Mlynka. Podle něj je potřeba věc řádně vyšetřit a nastavit opatření, aby se situace neopakovala.

Loužecká potvrdila, že ČIŽP se úhynem ryb na Doubravě zabývá. "Ihned po oznámení události vyjeli inspektoři na místo, kde spolupracovali s dalšími zainteresovanými subjekty. Byly odebrány vzorky vody, které byly předány k laboratornímu vyhodnocení. Šetření havárie zatím nebylo ukončeno," uvedla mluvčí.

Na konci předminulého týdne podle ní uhynuly ryby také v rybníku Žežice na Příbramsku a i v nedalekých Konětopech, kde do rybníka unikla kejda ze zemědělského provozu. Oběma případy se zabýval vodoprávní úřad.

Loužecká podotkla, že příčinu úhynů lze vždy jednoznačně stanovit až podle výsledků šetření a laboratorních rozborů. V období vysokých teplot může být jedním z významných faktorů snižování množství kyslíku ve vodě. "Dalšími možnými příčinami mohou být například přívalové srážky, při nichž může docházet k odlehčení odpadních vod z kanalizace, nebo havarijní úniky z provozů. V některých případech může jít také o kombinaci více uvedených vlivů," uvedla mluvčí.

Mimořádné výkyvy počasí včetně období vysokých teplot a přívalových srážek podle ní v posledních letech představují stále častější zátěž pro vodní ekosystémy. "Jejich negativním dopadům bohužel není vždy možné zcela zabránit," dodala Loužecká.

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