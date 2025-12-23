Popeláři budou o svátcích v Praze vyvážet tříděný odpad častěji
"Svoz směsného komunálního odpadu se uskuteční podle předem stanovených plánů, tedy jako v běžných dnech," doplnil Komarnický.
Odstrojené vánoční stromky budou popeláři odvážet od 7. ledna do konce února 2026. Firmy je dávají ke zpracování na štěpku nebo kompost. Lidé mohou stromky odkládat u kontejnerů na tříděný odpad. "Nejbližší veřejné stanoviště tříděného odpadu najdete snadno a rychle na odpady.mojepraha.eu, včetně frekvence svozu, plánovaných svozových dnů a dalších užitečných informací," sdělil Komarnický.
PSAS mají na starosti svoz a zpracování odpadu zhruba pro dvě třetiny metropole, zbytek Prahy obsluhují firmy AVE, Ipodec a Komwag. Od roku 2018 je jediným vlastníkem PSAS Praha. Loni firma, která zaměstnává asi 2000 lidí, vykázala čistý zisk zhruba 386 milionů korun, což znamenalo meziroční pokles asi o 19,5 milionu.
