zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Popeláři budou o svátcích v Praze vyvážet tříděný odpad častěji

23.12.2025 12:25 | PRAHA (ČTK)
Foto | leungchopan / Shutterstock
Popeláři budou o vánočních svátcích a kolem nich častěji vyvážet tříděný odpad. Svoz posílí hlavně v hustě obydlených oblastech, jako jsou sídliště. Komunální odpad vyvezou podle standardního harmonogramu. Od středy 7. ledna začnou sbírat také odstrojené vánoční stromky, sdělil mluvčí Pražských služeb (PSAS) Alexandr Komarnický. Stejně budou postupovat i další firmy, které mají svoz odpadu v Praze na starosti.
 
"Kvůli větší zátěži na separačních místech dojde k posílení svozu tříděného odpadu v souladu s pokyny a objednávkou hlavního města Prahy, především v hustě zalidněných oblastech metropole, například na velkých sídlištích," uvedl Komarnický s tím, že svoz bude posílený od 23. do 31. prosince. Na Nový rok se budou barevné popelnice vyvážet podle standardního harmonogramu.

"Svoz směsného komunálního odpadu se uskuteční podle předem stanovených plánů, tedy jako v běžných dnech," doplnil Komarnický.

Odstrojené vánoční stromky budou popeláři odvážet od 7. ledna do konce února 2026. Firmy je dávají ke zpracování na štěpku nebo kompost. Lidé mohou stromky odkládat u kontejnerů na tříděný odpad. "Nejbližší veřejné stanoviště tříděného odpadu najdete snadno a rychle na odpady.mojepraha.eu, včetně frekvence svozu, plánovaných svozových dnů a dalších užitečných informací," sdělil Komarnický.

PSAS mají na starosti svoz a zpracování odpadu zhruba pro dvě třetiny metropole, zbytek Prahy obsluhují firmy AVE, Ipodec a Komwag. Od roku 2018 je jediným vlastníkem PSAS Praha. Loni firma, která zaměstnává asi 2000 lidí, vykázala čistý zisk zhruba 386 milionů korun, což znamenalo meziroční pokles asi o 19,5 milionu.

