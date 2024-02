Portugalští zemědělci se přidali k protestům, zablokovali dva hraniční přechody

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Stovky portugalských zemědělců se dnes připojily k protestům svých kolegů ve Francii či Belgii a zablokovaly několik silnic, včetně dvou hraničních přechodů se Španělskem. Farmáři požadují, aby jejich práce byla "náležitě oceněna", uvedla agentura AFP.

"Je pro nás velmi těžké přežít," řekl 58letý Rus Sousa, který se zúčastnil shromáždění desítek protestujících ve městě Golega v centrální části země. "Zemědělci se velmi těžko uživí. Prodávají své produkty za drobné a obchody na nich vydělávají jmění," komentoval situaci 48letý zedník Ramiro Carvalho Alves, který uvázl za traktory.

Ráno zemědělci zablokovali dvě dálnice v obou směrech poblíž hraničních přechodů se Španělskem u měst Vilar Formoso na severu a Elvas na jihu, uvedla policie. Dodala, že blokády jsou také ve městech Chamusca a Golega.

Dnešní protesty odstartovala středeční výzva "Občanského hnutí zemědělců v Portugalsku", které samo sebe označuje za spontánní a nestranickou iniciativu.

Aby vláda vyšla vstříc zemědělcům a zabránila jejich protestům, oznámila ve středu podpůrná opatření v celkové výši přibližně 500 milionů eur (přes 12 miliard korun), která jim mají pomoci vyrovnat se s následky sucha, jež postihuje zejména jih země. Tato opatření zahrnují také snížení zdanění nesilniční nafty.

"Čekáme, zda se tato opatření naplní," řekl mluvčí hnutí Nuno Mayer, který prozatím nepředpokládá, že by stávka zemědělců pokračovala. "Nebudeme dělat to, co se stalo ve Francii. Budeme podnikat pokojné akce," řekl.

Hněv zemědělců v Evropské unii nepolevuje, zejména ve Francii. Francouzští zemědělci si stěžují na přílišnou byrokracii, nízké příjmy, inflaci, zahraniční konkurenci, zejména ze strany ukrajinských výrobků, a prudce rostoucí ceny pohonných hmot.

Stovky traktorů dnes zablokovaly také dopravu v centru Bruselu, kde se konal summit EU. Farmáři doufají, že představitelé unijních zemí vyslyší jejich volání po snížení regulace a přísnější kontrole dovozu, které podle zemědělců zhoršují jejich živobytí.

