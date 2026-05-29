Poslanci chtějí ztížit odnímání kvalitní půdy podél dopravních staveb
Návrh předložil poslanec ANO David Pražák, ale jsou pod ním podepsaní i jeho kolegové z klubů SPD, STAN, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátů. Podepsala ho například předsedkyně výboru Monika Oborná (ANO) i bývalý ministr zemědělství Marek Výborný spolu s exministrem životního prostředí Petrem Hladíkem (oba KDU-ČSL). Navrhované ustanovení vypouští a zanechává současný stav.
Poslanec Pražák při představování návrhu poukázal mimo jiné na programové prohlášení vlády. V něm stojí, že vláda zavede přísnější pravidla pro vyjímání zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, tak aby byla zachována pro budoucí generace. Navrhovaná podoba podle něj připadá předkladatelům jako příliš rozvolněná. Proto chtějí zachovat nynější stav. Ve zdůvodnění jejich návrhu stojí také, že takové rozšíření výjimek by v praxi mohlo vést k dalšímu tlaku na zábor nejbonitnější zemědělské půdy, a to bez dostatečně přesvědčivého důvodu pro oslabení dosavadní zákonné ochrany.
Nynější zákon zakazuje odejmout zemědělskou půdu I. a II. třídy obchodní centra nebo sklady o rozsahu nad jeden hektar nebo pro solární elektrárny.
Navrhovanou možnost vyjímat půdu v pásmu podél dálnic kritizovalo již dříve i ekologické sdružení Arnika. Varuje například, že změna by udělala z české krajiny logistický koridor. "Jeden kilometr na každou stranu od dálnic, silnic I. třídy a všech železničních tratí představuje obrovské území. Ve výsledku se to bude týkat značné části republiky – často i velmi hodnotné krajiny a kvalitní zemědělské půdy," uvedlo sdružení.
Druhé čtení stavební novely začalo ve středu. Dnes by podle návrhu vládní koalice mohlo pokračovat večer po ústních interpelacích.
