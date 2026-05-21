Poslankyně ANO navrhla úpravu podmínek pro autorizovanou obalovou společnost

21.5.2026 09:02 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Autorizované obalové společnosti možná přibude povinnost vytvářet dostatečně hustou síť míst zpětného odběru obalových odpadů podle požadavků ministerstva životního prostředí. Společnost by také poskytovala organizační služby ostatním kolektivním odpadovým systémům za skutečně vynaložené náklady. Změny podmínek zahrnuje novela, kterou předložila poslankyně ANO Berenika Peštová a nejprve ji posoudí vláda. V Česku je autorizovanou obalovou společností EKO-KOM.
 
Nynější právní úprava ukládá zajištění zpětného odběru odpadů z obalů nejméně pro 90 procent obcí a obyvatel. Navrhovaná změna má podle důvodové zprávy pomoci zlepšit dostupnost sběrných míst pro obyvatele i vymahatelnost požadavků na sběrnou síť. "Zavedením povinnosti zajišťovat sběrový komfort prostřednictvím dostatečně husté sítě míst zpětného odběru se stanoví jasný požadavek na praktickou dostupnost sběrné infrastruktury, což je klíčové pro efektivní fungování systému a aktivní zapojení spotřebitelů do třídění obalových odpadů," stojí ve zdůvodnění.

Uzákonění poskytování služeb administrativní a organizační povahy takzvaným minoritním kolektivním systémům reaguje podle důvodové zprávy na to, že do systému rozšířené odpovědnosti výrobce přibývají další komodity. Patří k nim vlhčené ubrousky, cigaretové filtry nebo balonky. "Jedná se však zpravidla o tak malé komodity, že je neekonomické požadovat po výrobcích, aby vytvářeli plnohodnotné kolektivní systémy s úplným administrativním a technickým zázemím," napsala Peštová.

Předloha zároveň jasně vymezí autorizovanou obalovou společnost jako poskytovatele služby obecného hospodářského zájmu. Zákon ale podle zdůvodnění stanoví, že společnosti kvůli tomu postavení nebude náležet vyrovnávací platba z veřejných rozpočtů.

Novela má také oddělit autorizovanou obalovou společnost a odpadové podnikatele s ohledem na možný střet zájmů, který může podle zdůvodnění ohrožovat její hospodaření i volnou soutěž v nakládání s odpady. Cílem je podle zdůvodnění snížení rizika zneužití autorizované společnosti a jejích peněz k jiným účelům, než je zajišťování zpětného odběru a využití obalů jejích klientů.

Předloha má dále podle důvodové zprávy zabránit spekulativnímu obchodování s akciemi autorizované obalové společnosti a rozšířit její akcionářskou strukturu. Mechanismus je podle zdůvodnění navržený tak, aby společnost měla nejméně 34 akcionářů místo nynějších minimálně čtyř kvůli její širší kontrole nositeli povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Úprava zároveň podle důvodové zprávy zabrání vzniku dominantních pozic v akcionářské struktuře.

JP

Jaroslav Pokorný

21.5.2026 12:32
Tak - a další zákon, další úřad, pardon, společnost, přisátá na cecík státních dotací.
