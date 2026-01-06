https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/povodi-moravy-varuje-pred-vstupem-na-zamrzajici-vodni-hladiny
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Povodí Moravy varuje před vstupem na zamrzající vodní hladiny

6.1.2026 16:19 | BRNO (ČTK)
Společnost Povodí Moravy varuje před vstupem na zamrzající hladiny vodních nádrží. Led na nich teprve vzniká a kvůli proudění vody může být na některých místech slabý. Na webu státního podniku o tom informovala mluvčí Jana Kučerová. V pondělí brněnští strážníci varovali před vstupem na zamrzající Brněnskou přehradu.
 
Předchozí dny byly mrazivé, podle předpovědi meteorologů další budou následovat. "Během posledních dnů dochází k postupným zámrzům hladin vodních nádrží a toků. V současnosti led na vodních nádržích teprve vzniká a ledová celina může být vlivem nestejnoměrně proudící vody a kolísáním hladiny pod ledem v některých místech zeslabena. Proto hrozí i při menším zatížení prolomení ledu," uvedla mluvčí. Státní podnik proto nedoporučujeme na led vstupovat.

Jako bezpečná síla ledu pro vstup se většinou uvádí 12 centimetrů. "Vstup na zamrzlé plochy vodních nádrží a rybníků za účelem provozování zimních sportů je v každém případě pouze na vlastní nebezpečí," doplnila mluvčí.

Vodní nádrže Bojkovice, Boskovice, Fryšták, Hubenov, Karolinka, Koryčany, Landštejn, Mostiště, Nová Říše, Opatovice, Slušovice, Vír a Znojmo jsou vodárenské nádrže s vymezenými ochrannými pásmy, kde platí zákaz vstupu obecně. Zákaz vstupu platí také na střední nádrž novomlýnských nádrží.

Brněnští strážníci už v pondělí varovali před vstupem na zamrzající hladinu Brněnské přehrady. "Přírodní nádrž pokrývá jen tenká krusta ledu. Je natolik křehká, že na ni ještě nevstupují ani strážníci s vybavením pro měření tloušťky zamrzlé hladiny a záchranářskou technikou. Pohyb po ledu by mohl znamenat jeho okamžité prolomení," uvedl mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Brněnští strážníci plánují první kontrolu stavu zamrzající hladiny ve středu. Návštěvníky přehrady žádají, aby nosnost ledu nezkoušeli házením kamení ze břehů. Narušuje se tak struktura ledu a přimrzlé předměty později překážejí sportovcům a mohou způsobit úrazy.

