Povodí Moravy varuje před vstupem na zamrzající vodní hladiny
Jako bezpečná síla ledu pro vstup se většinou uvádí 12 centimetrů. "Vstup na zamrzlé plochy vodních nádrží a rybníků za účelem provozování zimních sportů je v každém případě pouze na vlastní nebezpečí," doplnila mluvčí.
Vodní nádrže Bojkovice, Boskovice, Fryšták, Hubenov, Karolinka, Koryčany, Landštejn, Mostiště, Nová Říše, Opatovice, Slušovice, Vír a Znojmo jsou vodárenské nádrže s vymezenými ochrannými pásmy, kde platí zákaz vstupu obecně. Zákaz vstupu platí také na střední nádrž novomlýnských nádrží.
Brněnští strážníci už v pondělí varovali před vstupem na zamrzající hladinu Brněnské přehrady. "Přírodní nádrž pokrývá jen tenká krusta ledu. Je natolik křehká, že na ni ještě nevstupují ani strážníci s vybavením pro měření tloušťky zamrzlé hladiny a záchranářskou technikou. Pohyb po ledu by mohl znamenat jeho okamžité prolomení," uvedl mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
Brněnští strážníci plánují první kontrolu stavu zamrzající hladiny ve středu. Návštěvníky přehrady žádají, aby nosnost ledu nezkoušeli házením kamení ze břehů. Narušuje se tak struktura ledu a přimrzlé předměty později překážejí sportovcům a mohou způsobit úrazy.
