Povodí Ohře varuje před vstupem na zamrzlé plochy, zejména na rybník v Chomutově

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Povodí Ohře varuje před vstupem na zamrzlou plochu Velkého otvického rybníka vedle Kamencového jezera v Chomutově. Umělá vodní plocha se napouští a vznikající led stoupající hladina narušuje. Lidé by neměli vcházet ani na jiné zamrzlé nádrže, uvedl Martin Cidlinský z Povodí Ohře. Velký otvický rybník od druhé poloviny listopadu vodohospodáři napouští. Předtím měla nádrž sníženou hladinu kvůli kontrolám. Do plného napuštění zbývá ještě zhruba 60 centimetrů. "Z důvodu mrazů jsme napouštění zpomalili a nyní se napouští průtokem o velikosti 20 litrů za sekundu. To představuje stoupání hladiny centimetr za den. I přes toto pomalé napouštění bude vznikající led stoupající hladinou narušován, a proto je jakýkoliv pokus o vstup na ni velmi rizikový," uvedl Cidlinský. Zamrzlé vodní plochy a nízké teploty pod bodem mrazu mnohé lidi lákají k pravým zimním radovánkám. Vodohospodáři nabádají občany, aby používali zdravý rozum. "Zamrzlá koryta vodních toků mají hned několik úskalí. Jde zejména o činnost proudící vody pod ledem, která lokálně významně zeslabuje ledovou celinu, a také o nebezpečí vzniku tzv. ledochodu. Nejen, že je snadné se během okamžiku ocitnout pod ledovými krami, ale i před naprosto nepředvídatelným ledochodem, který lze srovnat s lavinou, není úniku," uvedl Cidlinský. Další ledové plochy vznikají na vodních nádržích a rybnících. I když je led relativně silný, často se pohybuje hladina a ledová vrstva tak visí ve vzduchu. Prolomení ledu je pak podle Cidlinského nečekaně rychlé a ohrožení života o to větší. Nejlepší prevencí je proto nevstupovat na zamrzlé plochy. Při oteplení je potřeba podle vodohospodářů dávat pozor i tam, kde to bylo s obezřetností při hlubokých mrazech bezpečné. V souvislosti se zvýšenými teplotami, případně i s dešťovými srážkami nebo mokrým sněhem, led změkne, zeslábne a bude se uvolňovat. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.



