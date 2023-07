Požár elektroopadu v Rybitví ohrožuje kouřem pardubické městské části Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Hasiči likvidují rozsáhlý požár elektroopadu v jedné z firem v Rybitví u Pardubic. Pardubický magistrát vyzval obyvatele, aby omezili větrání a pohyb venku. Požár je v areálu podniku Synthesia, chemička proto rozeslala informační zprávu okolním obcím kvůli vzniku velkého množství zplodin hoření. Zásah bude náročný a dlouhý, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. "Hoří 190 tun elektroodpadu, škoda je předběžně vyčíslená na 950 000 korun, ale určitě ještě stoupne, je to jen na materiálu, na budově zatím není vyčíslená. Budeme hasit těžkou pěnou, abychom to dostali pod kontrolu, je zasaženo jedno celé silo," uvedla Horáková. Pardubický magistrát vyzval občany, aby v části Rosice, Polabiny a Cihelna omezili pohyb venku a větrání. Hoří ve společnosti SK-EKO Pardubice. Zásahu se účastní profesionální hasiči z centrální stanice Pardubice, stanice Chrudim a hasiči podniku Synthesia. Na místě jsou rovněž dobrovolné jednotky z Lázní Bohdaneč, Srchu a Starého Hradiště.



