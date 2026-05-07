Požár v Brně zničil část záchranné stanice pro ptáky a malé savce

7.5.2026 11:18 | BRNO (ČTK)
Požár v Brně-Slatině v noci na dnešek zničil část záchranné stanice pro ptáky a malé savce, kterou provozuje Zdeněk Machař. Podle majitele při požáru uhynulo několik psů, uvedl ve videu na sociální síti Facebook. Na pomoc v tíživé situaci vypsal sbírku. Příčina požáru se vyšetřuje, předběžná výše škody bude ve statisících. Uvnitř zůstali tři psi, řekl ČTK mluvčí hasičů Jan Dvořák.
 
Požár měli hasiči nahlášený před 02:00. "Podle prvotního hlášení byly tři osoby mimo budovu. Objekt byl zasažený v plném rozsahu, rozměr byl přibližně deset krát deset metrů. Nasadili jsme tři vodní proudy," popsal Dvořák. Doplnil, že trojici lidí zkontrolovali záchranáři. Požár hasiči dostali pod kontrolu asi za hodinu a čtvrt, likvidaci ohlásili v 04:00.

Machař ve videu uvedl, že zázemí je zničené. "Veškeré zázemí máme pryč. Je to hrůza. V životě jsem nic takového nezažil. Ložnice, pokoj, koupelna, kuchyň, prostě všechno lehlo popelem," řekl. Vevnitř podle něj ale zůstali někteří psi, nedalo se tam pro ně vejít. Stanice nyní bude fungovat v provizorním režimu, zprovoznit bude zapotřebí především vodu pro zvířata, dodal.

Záchranná stanice pro ptáky a malé savce funguje v Brně-Slatině působí od roku 1991. Prostředky na sbírku lze posílat na účet 1351736399/0800.

