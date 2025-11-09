https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pozar-zachvatil-pres-1000-hektaru-novozelandskeho-narodniho-parku-tongariro
Požár zachvátil přes 1000 hektarů novozélandského národního parku Tongariro

9.11.2025 19:11 (ČTK)
Novozélandští hasiči bojují s rozsáhlým požárem, který již zachvátil přes 1000 hektarů plochy národního parku Tongariro. Oheň, kvůli kterému muselo být z populární turistické destinace letecky evakuováno 40 lidí, se zatím nedaří dostat pod kontrolu, uvedly dnes podle agentury Reuters novozélandské úřady.
 
V parku v centrální části novozélandského Severního ostrova začalo hořet v sobotu odpoledne ze zatím neznámých příčin. Hasiči nasadili do akce více než desítku vozů, šest vrtulníků a dvě letadla. Přes noc však práci z bezpečnostních důvodů přerušili a oheň se rozšířil na zmíněnou plochu. Podle zástupce šéfa novozélandských hasičů Nicka Westa dnešní letecký průzkum ukáže aktuální rozsah požáru, který dostat pod kontrolu potrvá nejméně den.

Žádná zranění ani škody na budovách nejsou hlášena.

Tongariro patří k nejnavštěvovanějším místům ostrova a jeho sopečná krajina posloužila ke ztvárnění Mordoru ve filmu Pán prstenů novozélandského režiséra Petera Jacksona.

