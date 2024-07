Praha převede na svoji firmu bývalou vodárnu, vznikne v ní osvětové centrum

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | ŠJů / Wikimedia Commons

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pražský magistrát převede na svoji firmu Pražská vodohospodářská společnost (PVS) areál bývalé vodárny na Vinohradech, ve kterém vznikne osvětové centrum. Tento týden to schválili městští radní.Stavba centra s názvem Hydropolis zaměřeného na vodárenství by měla trvat dva roky a PVS do ní plánuje investovat 350 milionů korun. Dalších 150 milionů korun zaplatí společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK), ve které vlastní 51 procent francouzská Veolia a 49 procent hlavní město.

Centrum plánované v bývalé vodárenské budově z roku 1882 se podle schváleného dokumentu zaměří na širokou veřejnost s cílem představit hospodaření s vodou a jeho důležitost pro společnost. Stavba by podle náměstkyně primátora Jany Komrskové (Piráti) měla být dokončena v polovině roku 2026.

Zrekonstruovány budou dva bývalé vodojemy. Jeden bude sloužit pro zřízení expozice a druhý se znovu zapojí do městského vodohospodářského systému.

Expozice přibližující cyklus pohybu vody od podzemí do oblak vznikne i v sedmipatrové zrekonstruované vodárenské věži, na jejímž vrcholu bude vyhlídkové místo. V centru vznikne konferenční sál s kapacitou až 150 míst a kolem něj veřejné prostranství s lavičkami či občerstvením.

Bývalá vodárna je v majetku hlavního města, které ji své firmě prodá, ale formou navýšení jejího základního kapitálu, takže reálně nic platit nebude. Peníze na stavbu vezme PVS z fondu rozvojových investic, do kterého každoročně putuje část dividend z městského podílu v PVK.

Distribuci vody mají v metropoli na starosti PVK, vodovodní síť má firma do roku 2028 pronajatou od PVS. Po roce 2028, kdy skončí nájemní smlouva mezi PVK a PVS, hlavní město odkoupí zbylý podíl v PVK a stane se jediným vlastníkem firmy.

reklama