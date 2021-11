Praha si nechá vypracovat krajinářskou studii tzv. Trojmezí

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | ŠJů / ŠJů / Wikimedia Commons Trojmezí je rozsáhlé nezastavěné území na pomezí Prahy 10, 11 a 15. Jeho součástí je přírodní park Hostivař - Záběhlice a chráněné území Meandr Botiče.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vedení hlavního města si nechá vypracovat krajinářskou studii tzv. Trojmezí, které zasahuje na jihovýchodě města do území několika městských částí. Studie popíše současný stav a zároveň v ní bude návrh, jak s územím do budoucna nakládat. Studii vypracuje Institut plánování a rozvoje (IPR), který na ni dostane pro příští rok asi 1,17 milionu Kč. Vyplývá to z dokumentu, který schválili pražští radní.

Trojmezí je rozsáhlé nezastavěné území na pomezí Prahy 10, 11 a 15. Jeho součástí je přírodní park Hostivař - Záběhlice a chráněné území Meandr Botiče.

V minulosti vzniklo několik studií, které nechali vytvořit buď občanská sdružení, vlastníci některých pozemků nebo nebo developerské společnosti. "Žádná z těchto studií však nenalezla potřebný společenský konsensus," píše se v dokumentu.

Nová studie má být rozdělena na dvě části, a to analytickou a návrhovou. V první bude popsán a definován potenciál, hodnota a problémy území v současné době. Druhá část bude obsahovat návrh, co s územím dál. V něm bude uvedeno, jak zachovat rekreační potenciál, ochrana přírody i návrh možné výstavby v některých okrajových částech.

Trojmezí je z převážné části zahrnuto v přírodním parku Hostivař – Záběhlice a prochází jím několik toků. Nejvýznamnějším je potok Botič, jehož meandry jsou přírodní památkou a lokálním biokoridorem. Dále zde teče Chodovecký a Košíkovský potok, na kterém jsou vybudovány tzv. retenční nádrže pro zadržování vody. Ve střední části jsou charakteristickým prvkem území sady.

Oblast se developerské firmy, které tam vlastní pozemky, pokoušely v letech 2006 až 2010 zastavět. Proti tomu se tehdy postavili místní a posléze i radnice a magistrát. O zamýšlené výstavbě jednali radní i v říjnu 2015, kdy zamítli návrh změny využití několika pozemků, na nichž chtěl developer vybudovat domy, obchody, školy a kulturně-rekreační objekty. Magistrát podle dřívějších vyjádření nevyloučil, že by mohl část pozemků využít pro výstavbu městských bytů.

reklama