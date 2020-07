Praha ve třetí výzvě kotlíkových dotací rozdělí 2,4 milionu Kč

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Aktron / Wikimedia Commons Zásadní změnou oproti předchozím dvěma výzvám bylo to, že žadatelé mohli podat žádost, aniž už měli obměnu tepelného zdroje hotovou. Kotel však podle přílohy k usnesení rady musí být vyměněný a uvedený do provozu do šesti měsíců od podpisu smlouvy s hlavním městem.

Ve třetí výzvě takzvaných kotlíkových dotací rozdělí Praha 21 žadatelům dohromady 2,4 milionu korun. Minulý týden to schválili radní. Zájem překročil sumu, která byla pro tuto výzvu vyhrazena. ČTK to řekl mluvčí magistrátu Vít Hofman. Pořízení ekologického vytápění do domácností má přispět ke zlepšování kvality ovzduší v Praze.

Ve třetí výzvě bylo možné za peníze pořídit tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle a kotle na biomasu, a zajistit tak výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Právě zvolený druh nového tepelného zařízení ovlivnil skutečnou výši dotace poskytnuté jednotlivým žadatelům.

První výzva kotlíkových dotací začala 15. července 2015. Na celý program mělo jít z evropských fondů devět miliard korun. V třetí výzvě však stát přidal dalších 1,5 miliardy korun z podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření. Praha, pro níž bylo v každé etapě vyhrazeno kolem 24 milionů korun, tím získala přes devět milionů korun navíc.

Mluvčí pražského magistrátu už dříve ČTK sdělil, že je v hlavním městě třeba vyměnit ještě asi tisíc starých kotlů. K nejproblematičtějším oblastem Prahy v tomto ohledu podle Hofmana patří okrajové části s vyšším počtem rodinných domů a místa, která nejsou dosud plynofikovaná, tedy například Holyně a Cholupice.

Lidé musí kotle na uhlí a na dřevo, které jsou v první a druhé emisní třídě, vyměnit do roku 2022. Zákaz jejich používání bude od září téhož roku.

