Pražská záchranná stanice pro zvířata se na rok a půl stěhuje do Ďáblic

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Magistrát hl. m. Prahy Vizualizace nové stanice v Praze v Jinonicích.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pražská záchranná stanice pro zvířata se stěhuje z Jinonic do dočasného působiště v areálu Zahradnictví Ďáblice v Praze 8. ČTK to sdělila mluvčí Lesů hlavního města Prahy (LHMP) Petra Fišerová. Přesun podle ní začal minulý týden a tento týden se dokončuje. Důvodem je stavba nové stanice na místě původní. Stavba by měla začít v únoru a potrvá zhruba rok a půl. Nová stanice vyjde hlavní město na 315,4 milionu korun bez DPH.

"Na podzim se v areálu zahradnictví vybudovalo dočasné zázemí pro pracovníky stanice i léčebné prostory a voliéry pro zvířecí pacienty. Provoz stanice nemusí být tedy po dobu stavby přerušen a naopak ani stavební práce v jinonickém areálu nebudou komplikovat léčení pacientů," uvedla mluvčí. Podle facebooku stanice by již tento týden měla přijímat zvířata v dočasném působišti.

Ani areál v Jinonicích, ani dočasné působiště nejsou přístupné veřejnosti, nejlepší postup v případě, že lidé najdou zraněného živočicha, je zavolat na nonstop linku záchranné stanice na čísle 773 772 771. "Pokud do stanice přijedete například se zraněným živočichem, můžete cestu samozřejmě spojit s návštěvou prodejny zahradnictví, která je hned vedle," dodala mluvčí.

Nová stanice vznikne v Jinonicích na místě stávající, která funguje v provizorních podmínkách stavebních buněk a dočasných voliér od roku 2012. Zatímco současná provizorní stanice ošetří podle dřívějších informací asi 5000 zvířat ročně, nová má mít dvojnásobnou kapacitu.

Pražská záchranná stanice je podle informací magistrátu už nyní největší v zemi a stará se o řadu volně žijících druhů, například labutě, sovy, veverky, ježky, bobry, vydry, srnce, muflony, daňky či jeleny. Po ošetření a uzdravení se zvířata vrací do volné přírody, pokud to jejich stav umožňuje. Loni podle informací LHMP stanice přijala 5175 živočichů.

Stanici i Zahradnictví Ďáblice provozují LHMP, které jsou městskou příspěvkovou organizací. Na starosti má i zookoutky v Malé Chuchli, v Kunratickém lese, v Kamýku a v Hostivaři. Do těch putují trvale handicapovaná zvířata, které není možné vrátit zpět do volné přírody.

reklama