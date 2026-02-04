https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/prazsky-magistrat-otevrel-dva-nove-tzv.reuse-pointy-v-praze-3-a-14
Pražský magistrát otevřel dva nové tzv. Reuse pointy v Praze 3 a 14

4.2.2026 09:22 | PRAHA (ČTK)
Lidé zde mohou odevzdat věci v dobrém stavu, které už doma nevyužívají, a zároveň si zdarma odnést jiné předměty. V nabídce se běžně objevuje například nádobí a domácí potřeby, menší kusy nábytku, knihy, hračky, sportovní vybavení nebo dekorace.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
V městských částech Praha 3 a Praha 14 začaly nově fungovat takzvané Reuse pointy ve sběrných dvorech, tedy místa, kde mohou lidé bezplatně odevzdávat zachovalé věci k dalšímu využití. Pražský magistrát tím rozšířil jejich síť, která nyní čítá celkem 12 těchto míst v metropoli. ČTK o tom informoval mluvčí magistrátu Vít Hofman.
 
Dvě nová místa se nachází v ulici Teplárenská v Praze 14 a U Staré cihelny v Praze 3. Stejně jako ostatní jsou otevřeny v běžné provozní době sběrných dvorů a fungují bez nutnosti předchozí rezervace.

Lidé zde mohou odevzdat věci v dobrém stavu, které už doma nevyužívají, a zároveň si zdarma odnést jiné předměty. V nabídce se běžně objevuje například nádobí a domácí potřeby, menší kusy nábytku, knihy, hračky, sportovní vybavení nebo dekorace.

Tato místa podle magistrátu přispívají ke snižování množství odpadu a podporují principy cirkulární ekonomiky. Zároveň mohou domácnostem pomoci ušetřit a posilují sousedské sdílení, protože věci, které by jinak skončily jako odpad, nacházejí nové využití.

Rozvoj těchto míst podle náměstkyně primátora Jany Komrskové (Piráti) město podporuje a plánuje otevřít i stálou provozovnu.

Další tyto pointy fungují ve sběrných dvorech v ulicích Perucká v Praze 2, Zakrytá v Praze 4, Klikatá v Praze 5, Ďáblická v Praze 8, Pod Šancemi v Praze 9, U Plynárny v Praze 10, Generála Šišky v Praze 12, Jilemnická v Praze 19, Chvalkovická v Praze 20 a Podnikatelská v Praze 21.

