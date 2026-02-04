Pražský magistrát otevřel dva nové tzv. Reuse pointy v Praze 3 a 14
Lidé zde mohou odevzdat věci v dobrém stavu, které už doma nevyužívají, a zároveň si zdarma odnést jiné předměty. V nabídce se běžně objevuje například nádobí a domácí potřeby, menší kusy nábytku, knihy, hračky, sportovní vybavení nebo dekorace.
Tato místa podle magistrátu přispívají ke snižování množství odpadu a podporují principy cirkulární ekonomiky. Zároveň mohou domácnostem pomoci ušetřit a posilují sousedské sdílení, protože věci, které by jinak skončily jako odpad, nacházejí nové využití.
Rozvoj těchto míst podle náměstkyně primátora Jany Komrskové (Piráti) město podporuje a plánuje otevřít i stálou provozovnu.
Další tyto pointy fungují ve sběrných dvorech v ulicích Perucká v Praze 2, Zakrytá v Praze 4, Klikatá v Praze 5, Ďáblická v Praze 8, Pod Šancemi v Praze 9, U Plynárny v Praze 10, Generála Šišky v Praze 12, Jilemnická v Praze 19, Chvalkovická v Praze 20 a Podnikatelská v Praze 21.
