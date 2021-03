Při výcviku britských vojáků začal hořel les u Mount Kenya Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jan Stejskal / Jan Stejskal / Ekolist.cz Podle The Times oheň vypukl ve středu. Místní lidé sdělili, že se plameny začaly šířit od ohně, na němž si Britové připravovali jídlo. Ilistrační obrázek Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Při cvičení britských vojáků u jejich nové základny v Keni vypukl požár, kvůli němuž se museli evakuovat lidé z domů v okolí areálu. Vojáci se nyní snaží podle agentury Reuters pomoci místním obyvatelům. Z Britů nikdo neutrpěl zranění. "Potvrzujeme, že při našem cvičení v Keni vzplál požár; vyšetřujeme to. Nikdo z vojáků se nepohřešuje a snažíme se nyní pomoci místním lidem, které to zasáhlo. K uhašení ohně jsme dali k dispozici všechny své zdroje a spolupracujeme s keňskými úřady," uvedl v prohlášení mluvčí britské armády. List The Times napsal, že se museli evakuovat lidé z domů v okolí letecké základny Laikipia, která leží asi 150 kilometrů severně od Nirobi. Oheň zasáhl lesnatou krajinu a na místě hoří les v blízkosti chráněné oblasti Lolldaiga Hills u nejvyšší keňské hory Mount Kenya. Podle The Times oheň vypukl ve středu. Místní lidé sdělili, že se plameny začaly šířit od ohně, na němž si Britové připravovali jídlo. Mezi evakuovanými je Julie Armburstová se svými třemi dětmi. Řekla, že má strach o tento "krásný ráj" i o lvy a slony, kteří tam žijí. "Největší ztráta je cedrový les, který je zcela zničený. Kolem nás žilo mnoho lidí v dřevěných domech, mám strach i o ně," řekla Armburstová. Armáda tvrdí, že příčinu požáru nezná. K hašení vyslala své lidi a také tři vrtulníky. Další vrtulník poslala Keňa a majitel místních pozemků dodává vodu na hašení. V Keni působí 230 britských vojáků nasazených k boji proti terorismu. Ministr obrany Ben Wallace tam v únoru otevřel nová kasárna s 1400 lůžky. Při tamním výcviku se připravují vojáci na zásahy v celém světě a cvičí společně s keňskými kolegy. Část britských vojáků působí i v Nairobi. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.



Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.