Produkce elektřiny z větru v USA se loni poprvé po 25 letech snížila

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Patrick Poendl / Shutterstock Větrná farma v Kalifornii

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Produkce elektřiny z větrných elektráren ve Spojených státech se loni poprvé za čtvrt století snížila, a to o dvě procenta. Výroba byla nižší, přestože instalovaný výkon stoupl o 6,2 gigawattu (GW). Mohly za to slabší větry na Středozápadě, než je obvyklé. Vyplývá to ze zprávy amerického vládního úřadu pro energetické informace (EIA).

Výkonnostní faktor, tedy poměr mezi skutečně vyrobenou elektřinou a maximální možným výkonem výroby, větrných elektráren klesl na osmileté minimum 33,5 procenta. Tento ukazatel vyjadřuje, jak efektivně elektrárna využívá svou kapacitu k výrobě elektrické energie.

Větrná energie je důležitou součástí snahy o snížení emisí oxidu uhličitého. Údaje ale ukazují na nevýhody spoléhání se na nestabilní zdroje energie, které jsou závislé na počasí. Nízkou rychlost větru v loňském roce způsobil klimatický jev El Niňo, který má tendenci oslabovat pasátové větry. Opačný účinek má obvykle jev La Niňa, který převládal v roce 2022 a letos se má vrátit, uvedla agentura Bloomberg.

Instalovaný výkon větrných elektráren v USA se v posledních několika letech neustále zvyšoval. Na konci roku 2023 činil 147,5 GW, což byl více než trojnásobek ve srovnání s rokem 2010, kdy činil 47 GW. Až do loňského roku se stabilně zvyšovala i výroba elektřiny z větrných turbín, a to podobným tempem jako kapacita.

Podle údajů z roku 2022 měl hlavní podíl na výrobě elektřiny v USA zemní plyn, a to 39 procent. Uhelné elektrárny měly na výrobě elektřiny podíl 23 procent a jaderné 19 procent. Větrné elektrárny se na celkové výrobě podílely 11 procenty.

reklama