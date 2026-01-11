Řada zvířat ve zlínské zoo si užívá sníh, jiná se hřejí u infrazářičů
Zimu si užívají i sloni a nosorožci, i když jen na hodinu či dvě denně. "Slonům se musí namazat okraje uší nebo očí a kopyta, aby nedocházelo k omrzání," uvedl Štraub.
Některá zvířata se mohou ohřát u infrazářičů, mají je k dispozici tučňáci, zebu afričtí nebo tapíři. "Tučňáci právě v tomto období hnízdí, chovatelé jim proto pro zajištění komfortní tepelné pohody vystlali hnízdní nory slámou. Vzhledem k nízkým teplotám část slámy rozprostřeli i v expozici a nainstalovali zde infrazářič, u kterého se tučňáci velmi rádi zdržují," uvedla Mikešová.
Topné panely mají také afričtí supi v expozici Gora Ark. "Supi právě hnízdí. Aby se zvířata měla dobře, tak v každé hnízdní nice, v každém hnízdě, je malý topný panel, který zajišťuje, že se ptáci můžou během dne ohřát," uvedl Štraub.
Návštěvníci se při prohlídce zahrady mohou ohřát ve velkých pavilonech. "V Zátoce rejnoků při jejich krmení a hlazení každý rád odloží zimní oblečení. Na mráz se rychle zapomene i v tropické hale Yucatan nebo v pavilonu žiraf. Zimní návštěvu areálu můžete navíc spojit třeba se speciální prohlídkou nového pavilonu slonů v Karibuni. V lednu jsou k dispozici dva termíny, a to 18. a 30. ledna, stačí jen na e-shopu zoo vyplnit přihlášku," uvedla Mikešová. Zoo Zlín je v lednu a únoru otevřena od 08:30 do 16:00.
