https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/rada-zvirat-ve-zlinske-zoo-si-uziva-snih-jina-se-hreji-u-infrazaricu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Řada zvířat ve zlínské zoo si užívá sníh, jiná se hřejí u infrazářičů

11.1.2026 19:47 | ZLÍN (ČTK)
Zdroj | ZOO Zlín
Mrazivé počasí posledních dnů si řada zvířat ve zlínské zoologické zahradě užívá. Nízké teploty jim nevadí, naopak vychutnávají hrátky ve sněhu. Dovádí například šelmy, které mají teplý kožich a tukovou vrstvu, sníh mají rádi i papoušci nestoři kea, kteří se vyskytují vysoko v horách, pandy červené či lamy vikuně, řekl ČTK zoolog Václav Štraub. Většina zvířat chodí do venkovních expozic i v zimě aspoň načas, v zimovištích jsou jen teplomilní ptáci. Některé druhy však chladné počasí snášejí hůře, těm chovatelé pomáhají podestýlkou, zvířata se mohou také zahřát u infrazářičů.
 
Do venkovních výběhů vycházejí lvi, sloni, jaguáři, žirafy, klokani nebo nosorožci. Chladné počasí si užívají například tygři ussurijští. "Ve výběhu jaguárů lidé uvidí samce Akaba a samici Yuny i půlroční samičku Mayaru. Napadaný sníh bere jako velkou výzvu a skvělou zábavu, svými akrobatickými kousky dokáže rozesmát úplně každého," uvedla mluvčí zoo Romana Mikešová. Mladá samička překvapila chovatele také tím, že si vytvořila sněhovou kouli, se kterou si hrála. Na sněhu dovádí i tři roční lvíčata.

Zimu si užívají i sloni a nosorožci, i když jen na hodinu či dvě denně. "Slonům se musí namazat okraje uší nebo očí a kopyta, aby nedocházelo k omrzání," uvedl Štraub.

Některá zvířata se mohou ohřát u infrazářičů, mají je k dispozici tučňáci, zebu afričtí nebo tapíři. "Tučňáci právě v tomto období hnízdí, chovatelé jim proto pro zajištění komfortní tepelné pohody vystlali hnízdní nory slámou. Vzhledem k nízkým teplotám část slámy rozprostřeli i v expozici a nainstalovali zde infrazářič, u kterého se tučňáci velmi rádi zdržují," uvedla Mikešová.

Topné panely mají také afričtí supi v expozici Gora Ark. "Supi právě hnízdí. Aby se zvířata měla dobře, tak v každé hnízdní nice, v každém hnízdě, je malý topný panel, který zajišťuje, že se ptáci můžou během dne ohřát," uvedl Štraub.

Návštěvníci se při prohlídce zahrady mohou ohřát ve velkých pavilonech. "V Zátoce rejnoků při jejich krmení a hlazení každý rád odloží zimní oblečení. Na mráz se rychle zapomene i v tropické hale Yucatan nebo v pavilonu žiraf. Zimní návštěvu areálu můžete navíc spojit třeba se speciální prohlídkou nového pavilonu slonů v Karibuni. V lednu jsou k dispozici dva termíny, a to 18. a 30. ledna, stačí jen na e-shopu zoo vyplnit přihlášku," uvedla Mikešová. Zoo Zlín je v lednu a únoru otevřena od 08:30 do 16:00.

