Rakousko zažívá rekordní tání ledovců kvůli klimatickým změnám
3.7.2026 12:16 (ČTK)
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Důsledky oteplování jsou patrné i na jezerech. Jezero Lunzer See bylo v zimě 2023/24 pokryto ledem pouhé dva dny, což představuje pokles o 97 procent oproti dlouhodobému průměru.
Podle vedoucího projektu Wolfganga Schönera rekordní ztráty ledu a sněhu potvrzují, že změny kryosféry v Rakousku se dále zrychlují. Kryosféra zahrnuje ledovce, sněhovou pokrývku, permafrost i led na jezerech a představuje důležitou součást klimatického systému.
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