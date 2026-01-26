https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/reditelkou-zoo-praha-bude-jeji-byvala-zamestnankyne-lenka-poliakova
Ředitelkou Zoo Praha bude její bývalá zaměstnankyně Lenka Poliaková

26.1.2026 13:48 | PRAHA (ČTK)
Ředitelkou pražské zoologické zahrady se stane její bývalá zaměstnankyně Lenka Poliaková, dnes o tom rozhodli městští radní. Funkce se ujme 1. března, funkční období bylo stanoveno na šest let. Poliaková v zoo pracovala v letech 2011 až 2013, měla na starosti projekty na ochranu zvířat ve volné přírodě. Poté působila mimo jiné na ministerstvu zdravotnictví jako vedoucí odboru a poradkyně ministra.
 
"Jmenování přijímám s velkou radostí a pokorou. Zoo Praha patří díky skvělé práci zaměstnanců i mých předchůdců ke světové špičce a mým cílem je na toto dědictví navázat," sdělila ČTK Poliaková. Do instituce chce přinést své zkušenosti z podnikání i státní správy a zajistit jí ekonomickou i personální stabilitu.

"Jednou z mých hlavních priorit uvnitř zahrady pak bude otevřená komunikace se zaměstnanci a nastavení společné vize, protože sjednocený a motivovaný tým je základem každé instituce," doplnila Poliaková.

Zmínila, že po nástupu bude řešit také výši platů zaměstnanců. "Tohle je problém každé příspěvkové organizace. Je trošku brzo na to, abych říkala, jestli platy odpovídají nebo ne, jestli má instituce prostor, aby je zvyšovala. Ráda bych se věnovala ekonomickému zvýšení efektivity mimo jiné s cílem, aby i případně těch prostředků zbylo pro zaměstnance víc," řekla Poliaková.

Náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti) uvedla, že po 25 letech a dvou ředitelích očekává jiný, více empatický přístup k zaměstnancům. "Zoo není jenom o tom, aby bobtnala do velikosti, ale také aby se starala o své zaměstnance a aby tam byla pohoda. Nejenom nakrmeno a uklizeno, ale i mezi zaměstnanci," řekla Komrsková.

Průběh výběrového řízení kritizoval předseda kontrolního výboru Ondřej Prokop (ANO), zejména kvůli tomu, že opozice ve výběrové komisi neměla žádného zástupce. "Jména některých finalistů konkurzu, například Martin Bursík nebo Petr Štěpánek, navíc vyvolávala obavy, že by se z ředitelské pozice mohla stát jen další politická trafika," uvedl Prokop. Doplnil, že po soustavném tlaku zaměstnanců a opozice byla vybrána bývalá zaměstnankyně Poliaková. Podle Komrskové však byla komise sestavena tak, aby měli převahu odborníci nad politiky.

Do výběrového řízení se přihlásilo 33 zájemců. Komise z nich vybrala několik kandidátů, s nimiž uspořádala osobní pohovory. Postupující pak podstoupili psychologické testy. Výběrová komise zasedla naposledy dnes v 10:00, její stanovisko je doporučující. O hodinu později se sešla městská rada.

Bývalý ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek rezignoval v září poté, co ho někteří zaměstnanci obvinili z šikany a bossingu. Bobek obvinění odmítl. V čele zoo stál od začátku roku 2010. Kromě Bobka obvinili někteří zaměstnanci ze šikany a bossingu také jeho tajemnici Renatu Švejdovou a náměstkyni ekonomicko-provozního útvaru Šárku Novákovou. Obě organizaci opustily.

Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Podle výroční zprávy za rok 2024 hospodařila zhruba s 540 miliony korun, z toho příspěvek města činil asi 200 milionů korun. Organizace zaměstnává přibližně 250 lidí. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli i v Česku, loni jejími branami prošlo 1,45 milionu lidí.

Pražská EVVOluce

