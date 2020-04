Referendum k těžbě na Tlustci v polovině května v Brništi nebude

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Martin Veselka / Wikimedia Commons Tlustec patří k dominantám Českolipska, je asi dva kilometry od Brniště. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Brniště na Českolipsku musí odložit kvůli prodloužení nouzového stavu referendum k obnovení těžby kamene na Tlustci. Konat se mělo 15. května. Starosta Michal Vinš (Moderní a nezávislá obec) za nejdříve možný termín považuje konec června. Záležet bude na tom, kdy skončí nouzový stav, zatím platí do 17. května. Podle zákona by se místní referendum mělo konat do 90 dnů po ukončení nouzového stavu.

"V zákoně je jednoznačně napsáno, že v případě nouzového stavu se referendum nekoná. Až nouzový stav skončí, tak se sejde zastupitelstvo obce a usnese se na nějakém náhradním termínu referenda," řekl starosta. Chtěl by, aby referendum bylo ještě před letními prázdninami. "Myslím, že by to bylo nejideálnější. Když to necháme na prázdniny, tak může někdo zpochybnit, že lidé budou na dovolených. Možný termín, abychom splnili všechny lhůty, by vycházel na 26. června," uvedl Vinš. Na konec prázdnin Brniště s vypsáním referenda nebude moci nejspíš čekat. Pokud nouzový stav skončí skutečně 17. května, lhůta pro konání referenda by vypršela v polovině srpna.

Tlustec patří k dominantám Českolipska, je asi dva kilometry od Brniště. Čedič se tam těžil od 70. let 20. století až do roku 2004. Spor o obnovení těžby trvá od roku 2012. Někteří místní se po špatných zkušenostech z minulosti obávají ztráty vody, otřesů způsobených těžbou i nadměrné dopravní zátěže. Přípravný výbor pro vyhlášení referenda získal 330 platných podpisů. V Brništi je zhruba 1050 voličů. O obnově těžby čediče bude rozhodovat báňský úřad a Brniště bude účastníkem řízení. Zastupitelé obce v únoru schválili i přes četné námitky veřejnosti podmínky kompenzační dohody s firmou Kamenolom Brniště, která chce těžbu obnovit. Pokud se na kopci začne kámen znovu těžit, obec by měla dostat od firmy 120 milionů korun v průběhu 25 let. Podle starosty se jim podařilo také vyjednat, že kamenolom dá 25 milionů na vybudování obchvatu vesnice Luhov, jež patří pod Brniště. Těžařská firma počítá s těžbou až 840.000 tun kameniva ročně po dobu 20 až 30 let. Firma uvádí, že čedič na Tlustci patří mezi nejkvalitnější v zemi.

reklama