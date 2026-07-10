Řeka Bílina se na Chomutovsku z trubek vrátí do krajiny, kam budou moci lidé
Na místě už je bagr, odebírají se vzorky zeminy, aby odborníci spočítali, v jakém poměru se bude míchat s těsnicím materiálem. Geodeti současně zaměří sousední silnici I/13. Až začne najíždět k trubkám těžká technika, omezí se částečně provoz na silnici. Podle ředitele státního podniku Povodí Ohře Jana Svejkovského to bude za několik měsíců.
Povodí Ohře plánuje vrátit tok do stavu blízkého přírodě, tedy i s meandry a tůněmi. Na začátku a na konci koryta budou balvanité skluzy pro migraci ryb a dalších živočichů. V budoucnu se z nového úseku může stát rybářský revír stejně jako v jiných částech.
"Do prvních třech let po zprovoznění očekáváme, že se v řece budou vyskytovat první vodní živočichové a rostliny," uvedla mluvčí povodí Dana Zikešová. Návrat života do řeky by měla sledovat Agentura ochrany přírody a krajiny.
Řeka Bílina pramení v Krušných horách, kde je podle Svejkovského čistá. Pověst nejšpinavější řeky v Česku získala kvůli úseku kolem velkých průmyslových a chemických podniků v regionu. "Kvalita vody se výrazně zlepšila, ale stále samozřejmě ta zátěž je tam poměrně velká," uvedl ředitel.
reklama