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Řeka Bílina se na Chomutovsku z trubek vrátí do krajiny, kam budou moci lidé

10.7.2026 02:04 | JIRKOV (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Zdroj | Povodí Ohře
Řeka Bílina se na Chomutovsku vrátí do krajiny. Kvůli těžbě uhlí protékala 40 let tříkilometrovým úsekem v trubkách. Po ukončení dolování na lomu ČSA vznikne meandrující koryto, které se prodlouží až na 4,7 kilometru. K řece se dostanou lidé, kteří doposud viděli pouze trubky ze silnice. Provoz na čtyřproudé komunikaci mezi Mostem a Chomutovem bude kvůli pracím omezen. Práce za 122 milionů korun skončí v roce 2028.
 
Řeku svedli vodohospodáři do trubek, protože tehdy byla na místě výsypka a podloží nebylo stabilní. Hrozilo, že voda pronikne do lomu. Proto vznikly čtyři řady trubek a také náhradní koryto pro případ mimořádných událostí. To nyní využijí stavaři, kteří do něj Bílinu dočasně přeloží. Až se voda dostane do nového koryta, prostor začnou obydlovat nejjednodušší organismy, postupně se přidají větší živočichové, například korýši, a nakonec ryby.

Na místě už je bagr, odebírají se vzorky zeminy, aby odborníci spočítali, v jakém poměru se bude míchat s těsnicím materiálem. Geodeti současně zaměří sousední silnici I/13. Až začne najíždět k trubkám těžká technika, omezí se částečně provoz na silnici. Podle ředitele státního podniku Povodí Ohře Jana Svejkovského to bude za několik měsíců.

Povodí Ohře plánuje vrátit tok do stavu blízkého přírodě, tedy i s meandry a tůněmi. Na začátku a na konci koryta budou balvanité skluzy pro migraci ryb a dalších živočichů. V budoucnu se z nového úseku může stát rybářský revír stejně jako v jiných částech.

"Do prvních třech let po zprovoznění očekáváme, že se v řece budou vyskytovat první vodní živočichové a rostliny," uvedla mluvčí povodí Dana Zikešová. Návrat života do řeky by měla sledovat Agentura ochrany přírody a krajiny.

Řeka Bílina pramení v Krušných horách, kde je podle Svejkovského čistá. Pověst nejšpinavější řeky v Česku získala kvůli úseku kolem velkých průmyslových a chemických podniků v regionu. "Kvalita vody se výrazně zlepšila, ale stále samozřejmě ta zátěž je tam poměrně velká," uvedl ředitel.

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