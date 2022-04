Iráčtí Kurdové se pokouší zachránit nepočetnou populaci levhartů

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Bratři Bahiz a Nabaz Farúk Alíovi umístili fotopast na kmen stromu na hoře Bámú v iráckém Kurdistánu. Doufají, že získají záběry levharta perského. Na světě je jich ve volné přírodě podle odhadů pouze 1000, píše agentura Reuters.

"Naši prarodiče je vídávali i ve dne," řekl Nabaz Farúk. Jenomže levharti teď téměř vymizeli.

Většina levhartů perských žije v Íránu a v Afghánistánu. Ochránkyně přírody Haná Rázáová říká, že v Iráku je jich tak 25. Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) je řadí k ohroženým druhům.

Přírodovědci v iráckém Kurdistánu zvyšují úsilí na jejich ochranu. Levharti rychle přicházejí o své přirozené prostředí, ohrožuje je činnost lidí, lov i následky války. Podle Rázáové je 25 příliš málo na udržení životaschopné populace.

Biolog Súrán Ahmad z univerzity v Sulajmáníji se zabývá pozorováním levhartů. Bylo zachyceno deset jedinců, ale v posledních deseti letech také nalezeno deset mrtvých. Dva z nich někdo zastřelil.

Když se bratři Alíovi v roce 1991 vrátili do své vesnice Húrín, odkud museli odejít, když bývalý prezident Saddám Husajn zahájil kampaň proti iráckým Kurdům, našli ji vylidněnou a částečně v troskách. "Když se lidé začali do svých vesnic vracet, začali také lovit divoká zvířata," řekl Nabaz. Kromě levhartů se lovily i divoké kozy a právě lov přispěl k úbytku levhartů v Kurdistánu.

I když je tam lov ohrožených druhů zakázán a těm, kdo zákaz poruší, hrozí pokuty, dodržování se těžko vymáhá, říká místní lesní policista Akram Sálih. "Je to velmi rozlehlé území a my nemáme na jeho pokrytí dostatečné zdroje. Lovci mají lepší zbraně i auta než my," řekl.

V oblasti hory Bámú rozmístily za irácko-íránské války obě strany miny, což omezilo pohyb lidí i některých zvířat na území, na němž žijí levharti. Tyto miny stále ohrožují vědecké týmy a zabíjejí i zvířata, říká Nabaz.

Aby levharti přežili, je třeba plnit projekt ochrany přírody. Podle regionální kurdské vlády v iráckém Kurdistánu zmizela v letech 1999 až 2018 skoro půlka lesního porostu. To znamená drastické zmenšení prostředí vhodného pro levharty. Mluvčí oddělení ochrany přírody z vlády Kurdistánu Razzak Kajlání řekl, že naplánovanou ochranu brzdí nedostatek peněz a obnovované konflikty.

Bratři Alíové se proto snaží v okolí Bámú chránit prostředí levhartů na vlastní pěst a za přispění místních lidí. Když předloni místní soukromý investor v blízkosti otevřel vápencový lom, vedli kampaň za zastavení těžby. "Pokud bude zajištěna ochrana oblasti Bámú, může se z ní stát místo, kde se bude levhartům dařit a budou se zde množit. Musíme je zachránit, jsou součástí naší kultury, patří k nám," řekl Ahmad.

reklama