Rosice staví místo betonové nádrže přírodní vodní plochu. Vysází u ní stromy
Obec stavěla betonovou nádrž v 70. letech jako zásobárnu vody pro hasiče. Brzy na to se rozhodla, že z toho udělá koupaliště, ale nikdy k tomu nedošlo. Díky dotacím se Rosice mohly pustit do práce, dodal starosta.
Stavební část bude stát 26 milionů korun, herní prvky, mobiliář a výsadba přijdou na více než 12 milionů korun. Dotace bude ve výši 27 milionů korun. "Rosice nemají historické centrum, uděláme tady střed obce, který bude pěkným místem pro lidi. Je to zhruba 9000 metrů čtverečních, které nemělo využití, byla to jen louka. Dáme prostoru smysl," řekl Volejník.
V minulosti byly na místě nádrže rybníky, které už zanikly. Vodní nádrž tam obec chce zachovat, protože jsou na ni lidé zvyklí, a zároveň to požadoval orgán ochrany přírody, aby tam zůstal biotop pro živočichy.
"Beton už je vybagrovaný, odvezený a zrecyklovaný. Jáma se zčásti zaveze a další část vybagruje, aby vodní nádrž měla přírodní tvar, a ne tvar obdélníku. Bude o něco menší, bude mít rozlohu asi dvě třetiny původního stavu," řekl starosta.
Stavební práce potrvají do února příštího roku, firma udělá rybník a cesty kolem. Teprve potom mohou zahradníci sázet stromy a keře. V plánu je výsadba 35 listnatých a ovocných stromů, 21 vícekmenných dřevin, desítky keřů a stovky vodních břehových rostlin. "Věřím, že do deseti let budou stromy vzrostlé a poskytovat příjemné prostředí," řekl starosta.
V lokalitě budou louky, alej, remízky, mlatové cesty, klidové zóny u vody, na nádrži budou mola. Kolem vody budou herní prvky a lavičky.
