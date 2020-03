Sbírka semen v arktické bance se rozrostla o desetitisíce vzorků

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Svalbard Globale frøhvelv Desetitisíce nových vzorků byly minulý týden uloženy do největší světové banky rostlinných semen, která se nachází na norském arktickém souostroví Špicberky. / Ilustrační foto

Desetitisíce nových vzorků byly minulý týden uloženy do největší světové banky rostlinných semen, která se nachází na norském arktickém souostroví Špicberky. V podzemním komplexu je nově zastoupen více než milion druhů rostlin, přičemž nějakou plodinu dodal skoro každý národ světa, napsala agentura Reuters. Mezi novými přírůstky sbírky byl druh kukuřice posvátný pro severoamerický indiánský kmen Čerokíů nebo exempláře poskytnuté britským princem Charlesem.

V betonovém skladu u obce Longyearbyen minulý týden přibylo více než 60.000 vzorků od 35 národních a mezinárodních institucí, informovala agentura AFP. Semena se tam ukládají už několik let mimo jiné s cílem zajistit přežití rostlin pro případ, že by přírodu zdevastovala jaderná válka či jiná pohroma globálních rozměrů.

Mezi nově přijatými vzorky jsou odrůdy základních zemědělských plodin, jako jsou již zmiňovaná kukuřice, rýže či pšenice, ale také divoce rostoucí květiny či stromy.

Britské Královské botanické zahrady v Kew darovaly semena květin nasbíraná na pozemku u venkovského sídla prince Charlese severovýchodně od města Bristol. Indiánský kmen Čerokíů zase zásoby skladované v teplotě kolem minus 18 stupňů Celsia rozšířil o vzorky fazolí, tykví či kukuřice, které zástupci tohoto národa říkají "bílý orel". V jejich očích je to nejposvátnější odrůda kukuřice, uvedla AFP.

"Každé semeno obsahuje potenciální řešení v oblasti udržitelného zemědělství," řekla šéfka genetické banky severských zemí Lise Lykke Steffensenová. "Jde o klíčová řešení, pokud jde o zajištění stravy pro rostoucí populaci a úspěch ekologické transformace (hospodářství)," dodala.

Obří podzemní sklad na Špicberkách se otevírá pouze několikrát za rok, před minulým týdnem se tak naposledy stalo v říjnu. Komplex může pojmout zhruba 4,5 milionu vzorků, přičemž už před rozšířením sbírky minulý týden jich zde bylo více než milion. Počet zastoupených druhů se minulý týden podle AFP zvýšil na 1,05 milionu. "Semenná banka je zálohou globálního systému ochranářství, jehož cílem je zajistit potravinové zabezpečení Země," řekl Reuters Stefan Schmitz, ředitel společnosti Crop Trust, která se podílí na provozu arktického úložiště.

To do podzimu procházelo rekonstrukcí, která stála přibližně 11 milionů dolarů (255 milionů Kč). Na začátku svého provozu zaznamenal areál problém se zatékáním vody do přístupového tunelu v důsledku tání dlouhodobě zmrzlé půdy. Ke zmrazeným semenům se ale voda nedostala.

