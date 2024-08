Severočeské doly chtějí snížit hluk z těžby, v Braňanech se bojí jeho zvýšení

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

Severočeské doly chtějí snížit hluk v okolí těžby. Omezí v létě noční provoz, starší stroj nahradí novějším. ČTK to řekl Ladislav Kříž, mluvčí polostátní energetické společnosti ČEZ, pod kterou Severočeské doly patří. Organizace Greenpeace vítá omezení nočního provozu na dole Bílina v létě. Zvýšení hluku se obávají někteří lidé z obce Braňany na Mostecku, která sousedí s lomem hnědého uhlí. Těžaři tam plánují otevřít kamenolom, v září se k tématu uskuteční referendum.Opatření pro snížení hluku začnou platit od příštího roku do konce těžby uhlí v dole Bílina. "Tedy zhruba do roku 2030, maximálně do roku 2033, vše závisí na energetické situaci. Rozhodující bude zabezpečit provoz tepláren v Česku, které prochází aktuálně transformací na nízkoemisní paliva, především plyn a biomasu," uvedl Kříž.

V letech 2025 a 2026 doly omezí noční provoz mezi 22:00 a 06:00 v červenci a srpnu, pro následující roky to bude platit od května do září. Dosavadní těžební stroj nahradí novější. Mezi další opatření ke snížení hlučnosti těžby a dopravy skrývky patří modernizace pohonů pásových dopravníků, instalace krycích prvků, nasazování válečků konstruovaných pro snižování hlučnosti, uvedl Kříž.

Ekologická organizace Greenpeace považuje opatření, které ČEZ naplánoval, za velký úspěch. "Dlouhodobě upozorňujeme na negativní dopady těžby uhlí na velkolomu Bílina a jejího prodloužení. Jsme rádi, že lidé žijící v blízkosti lomu mají nyní nejenom jistotu, že těžba na Bílině skončí v nejkrajnějším případě nejpozději do roku 2033, ale že v letních měsících v noci se těžba omezí. Právě hluk z velkolomu v létě v nočních hodinách místní obyvatele velmi obtěžuje a snižuje kvalitu života," uvedl Jaroslav Bican z Greenpeace.

Severočeské doly mají v plánu otevřít na zalesněném Červeném vrchu u Braňan kamenolom. Kritikům vadí, že těžba zatíží život v obci, jejíž obyvatelé jsou vystaveni negativním dopadům dobývání uhlí. Obava podle zmocněnce petičního výboru Zdeňka Přibyla panuje z hluku, prachu, nárůstu automobilové dopravy, znehodnocení nemovitostí, snížení atraktivity obce, změny rázu krajiny či ohrožení zdrojů vody.

V pondělí 2. září se v obci bude konat referendum. Otázka zní: "Má obec Braňany při výkonu své samostatné působnosti využít všech zákonných prostředků (zejména z titulu schvalování územního plánu, účastníka správních řízení a vlastníka pozemků), aby zabránila těžbě kamene v oblasti Braňany – Červený vrch?".

Severočeské doly chtějí podle zveřejněného záměru kámen těžit 30 let, v období 2027 až 2057. Pro vlastní potřeby na rekultivaci by doly využily 150.000 tun ročně a pro externí trhy by dodaly zhruba 330.000 tun ročně. Obci těžaři nabídli výstavbu relaxační zóny.

