Situace s hraboši byla v lednu nejlepší za čtyři roky, populace stagnují

Situace s hraboši na českých polích byla letos v lednu nejlepší za poslední čtyři roky. Pracovníci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrdili stagnaci hraboších populací přes letošní zimu. Průměrný počet aktivních východů z nor na hektar činil 321, což je o pětinu méně než je práh škodlivosti, uvedla v tiskové zprávě mluvčí ÚKZUZ Petra Hrabčáková.Proti listopadu se počet východů z nor zvýšil o 24. "Přestože stav hraboše polního stagnuje, je nutné bedlivě sledovat vývoj populací v časném předjaří, aby se podařilo případně podchytit gradaci v době, kdy je možné proti škůdcům ještě zasáhnout." uvedla Hrabčáková. Nejhůře jsou na tom v současnosti kraje Olomoucký, Středočeský, Ústecký a Liberecký, kde je práh škodlivosti překročený.

Inspektoři ÚKZÚZ monitorovali výskyt hraboše v jednoletých i víceletých plodinách. Zhruba polovinu pozorování provedli na trvalých travních porostech, v sadech a v krmných plodinách. Průměrné hodnoty se zde pohybovaly na úrovni 626 východů z nor, což je jedenapůlnásobek aktuálního prahu škodlivosti, jenž představuje do konce února 400 východů z nor pro plodiny starší jednoho roku. Průměrný počet východů z nor v ozimých plodinách byl 88, což není ani polovina aktuálního prahu škodlivosti.

Průměr však dobře nezohledňuje lokální extrémní přemnožení. To pozorovali pracovníci ÚKZUZ ve vojtěšce na Berounsku (6000 východů z nor). Vysoké hodnoty nad 1000 východů z nor byly zjištěny také v porostech řepky a pšenice ve Středočeském a Ústeckém kraji. Lokálně zvýšené hodnoty populací v tomto období však nejsou neobvyklé.

V posledních čtyřech letech dosáhly populace hrabošů prvního vrcholu v zimě na přelomu let 2022 a 2023. Na jaře 2023 se sice populace výrazně zmenšily, ale extrémně pak zase rostly koncem léta a na podzim a nejvyšší hodnoty ÚKZUZ zaznamenal v prosinci 2023 (1308 východů z nor). Přes zimu a na jaře se populace dramaticky zmenšily a ani loni v létě nijak výrazně nenarostly.

