Spolupráce s Libereckým krajem má Geoparku UNESCO Český ráj zajistit stabilitu
Memorandum mezi krajem a geoparkem navazuje na dlouhodobou spolupráci. "Finanční podpora tady byla každoročně, ale v podobě individuální dotace, která se vždy schvalovala. Memorandum je pro geopark zárukou finanční podpory," doplnil Klápště. Peníze jsou určené na provoz a aktivity geoparku, jehož úkolem je zachování přírodních a historických hodnot, propagace a ochrana přírodního a kulturního dědictví, a také podpora a rozvoj šetrného cestovního ruchu a informačních služeb.
Zatímco Liberecký kraj spolupráci s geoparkem upevňuje, jeho Muzeum Českého ráje v Turnově zůstává mimo ni. Spolupráci s geoparkem muzeum ukončilo kvůli sporu o dovoz drahých kamenů a jejich prodej. Podle náměstkyně hejtmana Květy Viklátové (Starostové pro Liberecký kraj) se objevily pochyby o původu drahých kamenů, které muzeum prodává. "Spolupráci s geoparkem bez prodeje drahých kamenů proto odmítlo," doplnila.
Drahé kameny, jejich naleziště a zpracování patří k hlavním tématům muzea, možností bylo podle Vinklátové, aby se muzeum vzdalo obchodování s drahými kameny z jiných zdrojů než z Českého ráje. "Kamenářství v rámci Českého ráje má dlouhou tradici a my s ní chceme dál pracovat. Nebylo založené jenom na českém granátu, ale i na dovezených kamenech, a muzeum si samozřejmě prověřuje, odkud kameny nakupuje. Je to legální dovoz," zdůraznila náměstkyně.
V oblasti Českého ráje byla v roce 1955 vyhlášena první chráněná krajinná oblast v Česku, Globální geopark UNESCO Český ráj, který vznikl v roce 2015, ale toto území svým rozsahem výrazně převyšuje. Rozkládá se na ploše 833 kilometrů čtverečních a zahrnuje geologické fenomény, paleontologické, mineralogické a archeologické lokality i historické památky. V oblasti jsou geologicky cenná pískovcová města a skály, ale také ojedinělé jeskynní útvary a naleziště drahých kamenů. Na zajímavá místa geoparku, i ta méně známá, navádí audio průvodce.
