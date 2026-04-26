Spolupráce s Libereckým krajem má Geoparku UNESCO Český ráj zajistit stabilitu

26.4.2026 19:04 | TURNOV (ČTK)
Finanční stabilitu má Globálnímu geoparku UNESCO Český ráj zajistit dohoda o spolupráci s Libereckým krajem. Její součástí je každoroční dotace 500 000 korun na jeho činnost. Geopark, který hospodaří s více než milionovým rozpočtem, podobně podporují i sousední kraje Královéhradecký a Středočeský, jejich dotace jsou ale nižší. Největší část geoparku leží právě na území Libereckého kraje, řekl ČTK náměstek hejtmana Jiří Klápště (Spolu).
 
"Značka UNESCO je spojená s určitými povinnostmi a požadavky, které musí geopark splňovat, jedním z nich je finanční stabilita. Bohužel tím, že Česká republika tady vyhlásila geopark UNESCO, tak ale už neudělala krok B - nezajistila nějaké adekvátní finanční prostředky na jeho fungování. A pokud bychom se jako Liberecký kraj nepřihlásili ke spolufinancování aktivit geoparku, tak by tady zřejmě už vůbec nebyl," doplnil Klápště.

Memorandum mezi krajem a geoparkem navazuje na dlouhodobou spolupráci. "Finanční podpora tady byla každoročně, ale v podobě individuální dotace, která se vždy schvalovala. Memorandum je pro geopark zárukou finanční podpory," doplnil Klápště. Peníze jsou určené na provoz a aktivity geoparku, jehož úkolem je zachování přírodních a historických hodnot, propagace a ochrana přírodního a kulturního dědictví, a také podpora a rozvoj šetrného cestovního ruchu a informačních služeb.

Zatímco Liberecký kraj spolupráci s geoparkem upevňuje, jeho Muzeum Českého ráje v Turnově zůstává mimo ni. Spolupráci s geoparkem muzeum ukončilo kvůli sporu o dovoz drahých kamenů a jejich prodej. Podle náměstkyně hejtmana Květy Viklátové (Starostové pro Liberecký kraj) se objevily pochyby o původu drahých kamenů, které muzeum prodává. "Spolupráci s geoparkem bez prodeje drahých kamenů proto odmítlo," doplnila.

Drahé kameny, jejich naleziště a zpracování patří k hlavním tématům muzea, možností bylo podle Vinklátové, aby se muzeum vzdalo obchodování s drahými kameny z jiných zdrojů než z Českého ráje. "Kamenářství v rámci Českého ráje má dlouhou tradici a my s ní chceme dál pracovat. Nebylo založené jenom na českém granátu, ale i na dovezených kamenech, a muzeum si samozřejmě prověřuje, odkud kameny nakupuje. Je to legální dovoz," zdůraznila náměstkyně.

V oblasti Českého ráje byla v roce 1955 vyhlášena první chráněná krajinná oblast v Česku, Globální geopark UNESCO Český ráj, který vznikl v roce 2015, ale toto území svým rozsahem výrazně převyšuje. Rozkládá se na ploše 833 kilometrů čtverečních a zahrnuje geologické fenomény, paleontologické, mineralogické a archeologické lokality i historické památky. V oblasti jsou geologicky cenná pískovcová města a skály, ale také ojedinělé jeskynní útvary a naleziště drahých kamenů. Na zajímavá místa geoparku, i ta méně známá, navádí audio průvodce.

