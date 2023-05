Strážci přírody v Moravském krasu loni uložili méně pokut

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Strážci přírody v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras za loňský rok uložili na místě 36 pokut, ve srovnání s rokem 2021 jich bylo o 17 méně. Pomohly například nové informační cedulky upozorňující na zákaz rozdělávání ohňů, které strážci umístili ve vybraných lokalitách, řekl zástupce vedoucího správy chráněné krajinné oblasti Antonín Tůma.Dosud nejvíce pokut strážci uložili v roce 2020, kdy kvůli koronavirovým opatřením vyrazili do přírody i lidé, kteří se v ní neuměli chovat.

Situace se v některých lokalitách oproti předchozím rokům změnila. "Například na Hádecké planince, kde je vyhlídka na Brno, značně ubylo ohnišť. Rozmístili jsme tam cedulky, které upozorňují na to, že jde o chráněné území. A tohle je místo, kde opravdu vidíme posun k lepšímu. Stejně tak i v přírodní rezervaci Velký Hornek, kde je pěkná vyhlídka do údolí Říčky. I tam ubylo rozdělávání ohňů. Byl jsem tam nedávno, je tam pěkně čisto, letos tam oheň snad ještě nikdo nerozdělával," uvedl Tůma.

Výkyv v počtu uložených pokut nastal v roce 2020. Zatímco v roce 2019 udělili strážci krasu 49 pokut, v roce 2020 to bylo 142 pokut, o rok později 53. Tůma to už dříve vysvětloval tím, že do přírody v době vládních omezení společenských akcí, kultury či sportování zamířili i lidé, kteří nevěděli, jak se v ní chovat. "Nejvíce přestupků bylo registrováno v první polovině roku 2020, pak si veřejnost na pravidla ochrany přírody začala zvykat a počet přestupků výrazně poklesl. Na druhou stranu ochrana přírody reagovala na atak přírody koronaturisty mobilizací svých strážců a jejich přítomností v terénu," uvedl tehdy Tůma.

Strážci přírody mohou na místě uložit pokutu až 10 000 korun. Loni byl nejčastějším prohřeškem vjezd vozu do chráněné krajinné oblasti, šlo o 22 případů. Rozdělávání ohně v chráněné krajinné oblasti strážci pokutovali ve třech případech, stejně jako rozdělávání ohně v národní přírodní rezervaci. Dvě pokuty padly například za rušení sokolů při hnízdění.

Chráněná krajinná oblast Moravský kras je známá zejména Punkevními jeskyněmi, které jsou říčkou propojeny s propastí Macocha. V CHKO je přes 1100 jeskyní. Veřejnosti je běžně zpřístupněno pět z nich. Loni je navštívilo kolem 300 000 turistů.

