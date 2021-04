Strom roku, jabloň u Lidmanů na Náchodsku, se dočkal odborné péče Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Marek Olbrzymek / Nadace Partnerství Podle arboristů je jabloň vitální jedinec se silně zhoršeným zdravotním stavem. Původně šlo o dvojkmen, přičemž jeden z kmenů se v minulosti odlomil a slabší nakloněný zůstal. Po odlomení vznikla v kmeni dutina, která má přímý vliv na celkovou statiku stromu. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Jabloň u Lidmanů v Machovské Lhotě na Náchodsku, která zvítězila v loňském ročníku ankety Strom roku, dnes ošetřil arborista. Cílem je zhruba pětasedmdesátiletý strom zachovat a podpořit místní ovocnářskou tradici. Strom má dutý kmen, přesto stále plodí. Z ořezaných větví vzniknou rouby pro další jabloně. ČTK to sdělili zástupci arboristické firmy a Nadace partnerství. Nadace anketu Strom roku pořádá. Jabloň se zakřiveným kmenem u penzionu s restaurací U Lidmanů v Machovské Lhotě, která je částí obce Machov na Náchodsku je v pořadí devatenáctým Stromem roku. Jabloň přihlásila do soutěže Místní akční skupina Stolové hory spolu s obcí, školami, zahrádkáři a dalšími spolky a s podporou syna majitele původního hostince u Lidmanů. Strom, kožená reneta zimní, je místním symbolem sousedského života, tradic a udržitelného rozvoje. Podle arboristů je jabloň vitální jedinec se silně zhoršeným zdravotním stavem. Původně šlo o dvojkmen, přičemž jeden z kmenů se v minulosti odlomil a slabší nakloněný zůstal. Po odlomení vznikla v kmeni dutina, která má přímý vliv na celkovou statiku stromu. "Je s podivem, že strom s tak poškozenou bází zůstal a nezlomil se úplně. Jsem vděčný za to, že se toho tady mohu účastnit," řekl dnes ČTK arborista Václav Štojdl z firmy Prostrom Bohemia, která vítězům soutěže zajišťuje sponzorsky odbornou péči. Ke zlepšení statiky stromu má přispět podpěra z akátového dřeva na kamenných podkladech a redukční řez v části koruny. "Řez neprovádíme sadařským způsobem, snahou je podpořit a zlepšit celkovou statiku. Věřím, že strom bude perspektivní do budoucna a bude i nadále sloužit k setkávání lidí," řekl ČTK Štojdl. Prořezané větve dostanou nové využití, rouby budou k dispozici všem zájemcům. "Rouby z jabloně u Lidmanů jsou pro mě impulsem k navázání na tradici, můj děda rouboval nejen jabloně v širokém okolí. Nevím o nikom v Polici nad Metují, kdo by roubování ještě uměl," uvedla Martina Frydrychová, která se chystá nabídky využít. V loňském zpoplatněném hlasování se vybralo 180.000 korun, které Nadace Partnerství přerozdělí zpět místním komunitám v podobě grantu na výsadbu nebo ošetření stromů. Kancelář Místní akční skupiny plánuje v Machovské Lhotě vysadit další stromy. "Za dvě dekády historie ankety se podařilo pro stromy získat přes 2,7 milionu korun. Strom roku tak není jen o soutěžení a sbírání hlasů, ale hlavně o ochraně českého přírodního dědictví a sázení budoucnosti toho příštího," uvedla Silvie Zeinerová Sanža z Nadace Partnerství. Anketu Strom roku vyhlašuje Nadace Partnerství od roku 2002. Hlavním cílem soutěže je podpořit aktivní lidi v péči o stromy v místě, kde žijí. Své tipy do letošní jubilejního 20. ročníku lidé mohou posílat na www.stromroku.cz, do konce dubna. Jabloň u Lidmanů v anketě o Evropský strom roku 2021 skončila mezi 14 finalisty sedmá. Vítězem se stal tisíc let starý dub cesmínový rostoucí v severním Španělsku . reklama Tomáš Kučera tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

