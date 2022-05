Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) povolil jaderné elektrárně Temelín provoz druhého bloku na dobu neurčitou. Elektrárna ale musí dodržovat řadu podmínek. Společnost ČEZ, která Temelín provozuje, musí například každých deset let předkládat úřadu bezpečnostní zprávu. Novináře o tom informoval v tiskové zprávě mluvčí temelínské elektrárny Marek Sviták. Platnost současného povolení pro druhý blok končí 31. května, o nové povolení ČEZ požádal jaderný dozor s půlročním předstihem.

Potřebné dokumenty energetici úřadu doručovali průběžně od roku 2018. „Například jsme museli doložit, jak v následujících letech budeme sledovat životnost důležitého zařízení nebo jaké budou investice do modernizace a posílení bezpečnosti. Některé dokumenty jako například periodické hodnocení bezpečnosti byly společné pro oba bloky. Ty jsme úřadu předali už před dvěma roky se žádostí pro první blok," řekl ředitel jaderné elektrárny Temelín Jan Kruml.

Druhý temelínský blok je v provozu 20 let. Za tu dobu vyrobil 137 milionů MWh bezemisní elektřiny. Tím ušetřil přibližně 110 miliónů tun oxidu uhličitého, které by jinak vypustily uhelné elektrárny. ČEZ do temelínské elektrárny investoval 25 miliard korun. Jen za letošní rok jde o částku 3,5 miliardy korun.

"Obě jaderné elektrárny chceme provozovat nejméně 60 let, proto je musíme udržovat v nejlepší možné kondici a v každém okamžiku také umět prokázat plnění bezpečnostních požadavků. Bezpečné zvýšení výkonu, srovnatelné se stavbou menšího jaderného bloku, je bonusem až na základě splnění všech předpokladů,“ uvedl ředitel divize jaderná energetika a člen představenstva ČEZ Bohdan Zronek.

reklama