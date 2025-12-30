Termín odvozu zbylého odpadu z Brna-Horních Heršpic bude znám začátkem roku
Na to, že se Německo postará o likvidaci nelegální skládky, upozornil server Novinky.cz s odvoláním na bývalého ministra životního prostředí a poslance Petra Hladíka (KDU-ČSL).
"Podklady shromážděné od policie, celníků, pracovníků České inspekce životního prostředí umožnily pracovníkům ministerstva životního prostředí dokázat německé straně, komu odpad patří," řekl serveru Hladík. Vyšetřování ukázalo, že odpad loni od června do října navezly kamiony německé firmy Roth International, českým příjemcem byla firma Piroplastik.
Společnost Roth International sídlí v bavorském městě Weiden nedaleko českých hranic a provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této firmy.
Společnost pověřená hornofalckou vládou na podzim odvezla nelegální německý odpad z Jiříkova na Bruntálsku, většina ho skončila v Německu ve spalovně. Náklady hodlají úřady vymáhat po firmě Roth International, která je nicméně od března v insolvenci. Německá policie v souvislosti s nelegálním uložením odpadu v Česku obvinila dva lidi.
