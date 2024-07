Těžba dřeva loni na Vysočině výrazně klesla. Po pěti letech nebyla nejvyšší v ČR

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

V lesích na Vysočině se vloni vytěžilo 2,176 milionu metrů krychlových dřeva, v meziročním porovnání těžba klesla skoro o 60 procent. Na rozdíl od předchozích pěti let nebyla nejvyšší mezi kraji v Česku. O něco víc káceli lesníci v Jihočeském kraji a v Plzeňském kraji. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Zalesnit se loni majitelům lesů na Vysočině povedlo největší rozsah pozemků v zemi.Těžba na Vysočině především kvůli kůrovcové kalamitě ve smrkových lesích výrazně stoupala od roku 2017. Nejvyšší byla v roce 2020, kdy bylo vytěženo 8,71 milionu metrů krychlových dřeva. Nejvíc dřeva v Česku bylo z Vysočiny od roku 2018 až do předloňska; v roce 2022 ho z lesů Vysočiny plynulo přes 5,3 milionu metrů krychlových.

Vloni vytěžili lesníci na Vysočině jeden milion metrů krychlových dřeva poškozeného hmyzem, zatímco o rok dřív to podle statistiků bylo přes 3,8 milionu metrů krychlových. Smrkové stromy se na loňské celkové těžbě v tomto kraji podílely 87 procenty.

V České republice bylo minulý rok podle ČSÚ vytěženo 18,5 milionu metrů krychlových dřeva, o 6,6 milionu metrů krychlových méně než v roce 2022. Z jihočeských lesů plynulo 2,47 milionu metrů krychlových a z lesů v Plzeňském kraji 2,19 milionu metrů krychlových.

Zalesněno bylo loni v Česku celkem 35 200 hektarů pozemků, na Vysočině z nich bylo přes 8000 hektarů. Jehličnaté stromy se v kraji na výsadbě podílely zhruba 58 procenty, zbývající díl tvořily listnáče, hlavně duby a buky.

Na Vysočině je 207 900 hektarů lesních pozemků, což je čtvrtá nejvyšší rozloha mezi kraji. Víc lesů je v Jihočeském, Plzeňském a Středočeském kraji. V ČR zabírají lesní pozemky 2,68 milionu hektarů.

