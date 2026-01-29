https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/thajsko-poprve-pouzilo-antikoncepcni-vakcinu-pro-volne-zijici-slony
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Thajsko poprvé použilo antikoncepční vakcínu pro volně žijící slony

29.1.2026 12:14 (ČTK)
Sloni v thajském národním parku Khao Yai
Sloni v thajském národním parku Khao Yai
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Jono Hey / Flickr.com
Thajsko poprvé použilo antikoncepční vakcínu pro volně žijící slony, píše agentura AFP s odvoláním na místní úřady. Asijská země totiž chce mít rychle rostoucí populaci chobotnatců pod kontrolou.
 
Tři slonice z jihovýchodní provincie Trát, která leží u hranic s Kambodžou, dostaly injekci na začátku týdne, řekl AFP ředitel thajské agentury pro ochranu fauny Sukchí Búsang. V pěti provinciích na východě země totiž porodnost slonů ročně roste zhruba o osm procent, zatímco ve zbytku země je růst tříprocentní.

"Pokud nic nepodnikneme, může to z dlouhodobého hlediska přerůst také ve střety mezi slony a lidmi," vysvětlil Búsang. Kvůli střetům mezi chobotnatci a lidmi už od roku 2012 zemřelo asi 200 lidí a bylo zabito přes sto slonů.

V roce 2015 žilo v Thajsku ve volné přírodě 334 slonů, v loňském roce se jejich počet pohyboval okolo 800. Dalších tisíc jich žije v zajetí. Slon je symbolem thajského království a v roce 1986 ho Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) označil za ohrožený druh.

Tři slonice po vakcíně nevykazovaly žádné známky infekce a vrátily se bez problémů zpátky ke svým každodenním činnostem, uvedl Búsang. Jeho tým bude provádět slonicím krevní testy každého půl roku. Vakcíny byly předtím testovány na slonech žijících v zajetí na severu země.

Pražská EVVOluce

