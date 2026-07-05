Tillandsie z Botanické zahrady v Liberci přibyly na seznam národní sbírky
"Sbírku tillandsií u nás před 40 lety založil Zdeněk Eichler. To, že ji teď kurátoři přijali mezi národní sbírky, je hlavně ocenění lidí, kteří se o ni celé ty roky starají. Hodnotitelé ocenili, že rostliny rostou ve velkých trsech, kvetou a tvoří semena, což u tillandsií opravdu není samozřejmost. Status pro nás znamená i závazek sbírku dále rozvíjet, prezentovat ji veřejnosti a zpřístupnit ji pro vědecké účely," uvedl ředitel zahrady Václav Lenk.
Sbírku tillandsií si návštěvníci liberecké zahrady mohou celoročně prohlédnout v pavilonu F – Velké kaktusy. Tillandsie patří do čeledi broméliovitých (Bromeliaceae). "Většina druhů roste jako epifyty na větvích a kůře jiných stromů, některé i na skalách nebo na písečných dunách. Vodu i živiny přijímají ze vzduchu a ze srážek pokožkou listů, protože kořeny slouží pouze pro přichycení k podkladu. Rostou velmi pomalu a pěstování některých druhů je náročné, právě proto má takovouto sbírku v České republice jen málo botanických zahrad," dodala Kajzrová.
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