Turisté se v noci do lesa v Českém Švýcarsku kvůli počasí nedostanou

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Národní park České Švýcarsko omezuje s ohledem na výstrahu Českého hydrometeorologického ústavu před nebezpečím vzniku požárů vstup turistů do lesa v nočních hodinách. Informoval o tom mluvčí správy parku Tomáš Salov. Počet strážců přírody se před hlavní sezonou zvýší. Vybaveni budou i dronem s termokamerou. Protipožární opatření v parku postupně roste od největšího požáru v ČR v roce 2022 v okolí Hřenska na Děčínsku.Při vyhlášení prvního stupně požární výstrahy, který meteorologové označují žlutou barvou na mapě výstrah na stránkáchpro návštěvníky automaticky vstupuje v platnost noční zákaz vstupu do lesů národního parku v čase od 22:00 do 6:00. Smyslem omezení je předcházet vzniku požárů v souvislosti s ilegálním nocováním a rozděláváním ohňů na území parku. Správa parku aktivovala takzvané monitorovací hlídky. Jejich činnost spočívá v opakované kontrole území z míst s dalekým výhledem, a to vždy ve večerních a brzkých ranních hodinách. V případě, že by hlídky zaznamenaly kouř vycházející z lesa, zalarmují příslušné složky záchranného systému, uvedl mluvčí.

V roce 2022 měla správa parku pro území o rozloze 80 čtverečních kilometrů šest profesionálních strážců, loni přibyli dva a v letošním prvním pololetí další dva. Pro zefektivnění případného hasebního zásahu správa národního parku připravila detailní mapový podklad pro chytrá mobilní zařízení. Ve spolupráci s hasiči byla tato digitální mapa, která je funkční i bez připojení k internetu, distribuována hasičským jednotkám, které na území národního parku České Švýcarsko obvykle zasahují.

Od vzniku národního parku v roce 2000 do současnosti hořel les na jeho území celkem v 82 případech. Ve většině těchto případů bylo příčinou lidské zavinění. V květnu začne krajský soud projednávat případ dosud největšího požáru. Obviněn je bývalý dobrovolný strážce přírody, za obecné ohrožení a poškození cizí věci mu hrozí až 15 let vězení. Požár vypukl předloni v noci na 24. července. Zasáhl plochu o velikosti přes 1000 hektarů. Likvidace byla velmi náročná. Vystřídalo se u ní 6000 hasičů a 400 kusů techniky. Do boje s požárem byli nasazeni profesionální i dobrovolní hasiči z celé republiky, velké množství techniky včetně vrtulníků s vaky s vodou a letadel, a to i ze zahraničí.

reklama