U jezera Most se u uhynulé labutě potvrdila ptačí chřipka
29.1.2026 14:10 | MOST (ČTK)
Státní veterinární správa doporučuje všem chovatelům v Mostě a okolí zvýšenou obezřetnost a důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti. Mezi ně patří zabránění kontaktu chovaných ptáků s volně žijícím ptactvem, umístění krmiva s vodou do budov nebo pod přístřešky, sledování zdravotního stavu chovaných ptáků a případných změn v produkci vajec.
V případě, že chovatel zaznamená zvýšené úhyny, změny zdravotního stavu nebo jiné neobvyklé projevy, je nutné, aby neprodleně kontaktoval mostecké pracoviště Krajské veterinární správy na telefonních číslech 724201050 nebo 720995202. Na veterináře se má v případě nálezu uhynulého volně žijícího ptáka obracet také veřejnost.
