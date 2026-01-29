https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/u-jezera-most-se-u-uhynule-labute-potvrdila-ptaci-chripka
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

U jezera Most se u uhynulé labutě potvrdila ptačí chřipka

29.1.2026 14:10 | MOST (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Blízko města Mostu se u stejnojmenného jezera potvrdila u uhynulé labutě ptačí chřipka. Jde o vysoce patogenní virus H5N1, který se v České republice objevuje v posledních letech i ve velkochovech a malochovech. Pro chovatele v okolí platí doporučení veterinářů, uvedla samospráva na svém webu.
 
Labuť byla u břehu jezera nalezena 20. ledna, kadáver předali strážníci do městského útulku, odkud zamířil do Státního veterinárního ústavu v Praze k laboratornímu vyšetření. Laboratoř potvrdila u volně žijícího ptáka ptačí chřipku.

Státní veterinární správa doporučuje všem chovatelům v Mostě a okolí zvýšenou obezřetnost a důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti. Mezi ně patří zabránění kontaktu chovaných ptáků s volně žijícím ptactvem, umístění krmiva s vodou do budov nebo pod přístřešky, sledování zdravotního stavu chovaných ptáků a případných změn v produkci vajec.

V případě, že chovatel zaznamená zvýšené úhyny, změny zdravotního stavu nebo jiné neobvyklé projevy, je nutné, aby neprodleně kontaktoval mostecké pracoviště Krajské veterinární správy na telefonních číslech 724201050 nebo 720995202. Na veterináře se má v případě nálezu uhynulého volně žijícího ptáka obracet také veřejnost.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Labuť velká (cygnus olor). Foto: Victor Ranedo Ekolist.cz Na řece v Kvasicích na Kroměřížsku uhynuly labutě, příčinou je ptačí chřipka Instalace pačích budek v Ostravě Foto: Lukáš Kaboň Magistrát města Ostravy Ptačí budky v Ostravě měly loni rekordní obsazenost Labuť velká (cygnus olor). Foto: Victor Ranedo Ekolist.cz V Hradci Králové na Plačickém písníku uhynulo několik labutí, měly ptačí chřipku

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist