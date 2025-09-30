https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/u-mikroneskeho-souostrovi-chuuk-unikla-ropa-z-vraku-urady-vyhlasily-stav-nouze
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

U mikronéského souostroví Chuuk unikla ropa z vraku, úřady vyhlásily stav nouze

30.9.2025 19:30 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
U souostroví Chuuk v Mikronésii unikla ropa z japonské lodi, která se v oblasti potopila za druhé světové války. Úřady už kvůli ohrožení mořského života a rybolovu vyhlásily stav nouze, napsala agentura Kjódó.
 
Potápěči zjistili únik na začátku tohoto měsíce a ropa se od té doby rozšířila k okolním ostrovům. Mikronéský prezident Wesley Simina v nedávném projevu na Valném shromáždění OSN v New Yorku vyzval mezinárodní společenství, aby se podílelo na zastavení úniku neznámého množství kapaliny, který Mikronésie sama zastavit nedokáže.

"Tyto pozůstatky války nyní ohrožují naše rybolovné oblasti, naše společenství a naše živobytí," řekl Simina.

Vláda souostroví rovněž požádala o podporu Japonsko a Spojené státy. Japonské velvyslanectví v Mikronésii v pondělí uvedlo, že prozkoumá, zda Tokio musí k řešení vzniklé situace přijmout konkrétní opatření.

Souostroví Chuuk je proslulé jako místo ideální pro potápění, kde jsou v průzračné vodě k vidění vraky desítek lodí z druhé světové války. Ropa unikla z lodi Rio de Janeiro Maru, kterou japonské císařské námořnictvo používalo pro vojenské operace. O čtyři roky později ji potopila americká armáda.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Ve vejcích z volného chovu se napříč světem nachází alarmující koncentrace toxických látek

Diskuse: 36

Živé okapové svody dopraví dešťovou vodu tam, kde je třeba. Bez elektřiny a čerpadel

Diskuse: 26

Losi u lipenské přehrady se asi stáhli do klidnějších oblastí

Diskuse: 14

Senát odmítl návrh snížit v EU emise CO2 o 90 procent do roku 2040

Diskuse: 5

Analýza: Povolenky ETS 2 nejvíc zasáhnou domácnosti, které topí uhlím

Diskuse: 119

Limit pro povinnou licenci na výrobu elektřiny se od srpna zvýšil

Diskuse: 9

Které introdukované dřeviny mají potenciál pro budoucí lesy střední Evropy?

Diskuse: 23
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist