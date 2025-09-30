U mikronéského souostroví Chuuk unikla ropa z vraku, úřady vyhlásily stav nouze
30.9.2025 19:30 (ČTK)
"Tyto pozůstatky války nyní ohrožují naše rybolovné oblasti, naše společenství a naše živobytí," řekl Simina.
Vláda souostroví rovněž požádala o podporu Japonsko a Spojené státy. Japonské velvyslanectví v Mikronésii v pondělí uvedlo, že prozkoumá, zda Tokio musí k řešení vzniklé situace přijmout konkrétní opatření.
Souostroví Chuuk je proslulé jako místo ideální pro potápění, kde jsou v průzračné vodě k vidění vraky desítek lodí z druhé světové války. Ropa unikla z lodi Rio de Janeiro Maru, kterou japonské císařské námořnictvo používalo pro vojenské operace. O čtyři roky později ji potopila americká armáda.
