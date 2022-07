U Svratky v Brně vznikne přírodní biotop, má zabránit povodním

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V brněnských Dolních Heršpicích u řeky Svratky vznikne přírodní biotop, poslouží k rekreaci i ochraně před povodní. Projektovou dokumentaci na jaře projednali radní města.

Záměr má název Přírodní a rekreační areál Jih, investorem je městská část Brno-jih. "Zajímavostí je, že areál bude plnit funkci protipovodňové ochrany a naváže tak na další zamýšlená opatření v okolí řeky. Výstavbou nového biotopu by se podmínky na dotčených pozemcích přiblížily přírodnímu charakteru, což by umožňovalo větší rozliv vody při povodních. A výhoda je, že by se lidé mohli v biotopu koupat a trávit zde volný čas," uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Areál vznikne v Dolních Heršpicích na pravém břehu Svratky v úseku dlouhém asi 540 metrů. Začít má nad přízřenickým jezem a končit na úrovni ulice Pěstitelská a areálu Retro muzea. Biotop bude mít tři části. "První nádrž bude plnit funkci čisticí, druhá bude určena ke koupání a ze třetí bude možné vyjet na lodičce na Svratku," řekl radní pro investice a místostarosta městské části Brno-jih David Grund (ODS). Dodal, že se zemina vytěžená při stavbě použije na další úpravy terénu. V plánu je i výsadba zeleně zeleň, vznikne tak nový park.

Město po investorovi požaduje, aby plán na vybudování přírodního biotopu zahrnoval propojení současné dlážděné cesty s přeloženou cyklostezkou. Areál tak má být lépe přístupný chodcům. "Záměr respektuje polohu stávající cyklostezky, která bude pouze v malém úseku přeložena," řekl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal (KDU-ČSL). Celá stavba pak má zapadat do konceptu protipovodňové ochrany města.

