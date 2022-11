Univerzita Karlova bude mít strategii udržitelného rozvoje v roce 2023

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Aktron / Aktron / Wikimeda Commons Škola zvažuje energetický audit univerzitních budov. Dosud nechala vypracovat audit komplexu Karolina.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Univerzita Karlova (UK) by měla mít svou strategii udržitelného rozvoje hotovou v první polovině roku 2023. Vedení největší a nejstarší české univerzity klade na danou problematiku důraz, řekl ČTK mluvčí UK Václav Hájek. Škola podle něj v souvislosti s tím zvažuje energetický audit univerzitních budov. Dosud nechala vypracovat audit komplexu Karolina. Větší udržitelnost univerzit požadují studenti, kteří v tomto týdnu stávkují za klima.

"Udržitelnost by podle mého názoru měla být součástí v našich každodenních životech a součástí každého našeho konání. A takto by o tom měla Univerzita Karlova mluvit. Není to jen o velkých vizích a strategiích, ale o našich každodenních krocích," řekla na konferenci Udržitelnost v nestabilním světě rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

K naplňování udržitelného rozvoje chce UK přispívat mimo jiné výzkumy, přenosem jejich výsledků do praxe a udržitelný má být rovněž provoz univerzity. Aktuálně má UK k dispozici energetický audit komplexu budov Karolina z roku 2016. Další audity se podle Hájka zvažují. Na svém webu škola avizovala rovněž digitalizaci studijních materiálů či postupnou obměnu vozového parku za vozidla s hybridním nebo jiným alternativním pohonem.

V plánu jsou podle informací UK postupné rekonstrukce budov s důrazem na energetickou náročnost, zateplení a úsporu zdrojů. Stávající objekty lze ale podle Hájka zateplit jen v případě, že to dovolí památkáři. Většina budov univerzity je totiž v Pražské památkové rezervaci a některé jsou kulturními památkami. Tepelně úsporné budou univerzitní budovy v Hradci Králové, v pražském Motole a na Albertově, jejichž výstavba se připravuje. Jejich součástí by podle UK měly být například i solární systémy, tepelná čerpadla a další zařízení umožňující výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

Univerzita nyní snižuje spotřebu energií i v souvislosti s energetickou krizí. Například méně topí v učebnách i na chodbách a počítá s výměnou svítidel za úspornější varianty. Podobná opatření platí i pro menzy a koleje, které škola zřizuje.

V některých českých univerzitních městech tento týden vysokoškoláci stávkují za ochranu klimatu, které se podle nich česká vláda dostatečně nevěnuje. Požadavky mají stávkující, které sdružuje studentské hnutí Univerzity za klima, i na české univerzity. Po nich požadují, aby mimo jiné začaly zateplovat budovy, snižovat spotřebu energií a budovat vlastní kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Stávkující studenti chtějí také zlepšit finanční ohodnocení doktorandů i dalších zaměstnanců univerzit.

Stávka vysokoškoláků začala v pondělí, protest má vyvrcholit ve čtvrtek průvodem metropolí. Pochod "Za klimatickou spravedlnost" povede z pražského náměstí Jana Palacha přes ulici Národní ke Strakově akademii, kde chtějí organizátoři předat požadavky protestujících vládě.

Na některých fakultách po republice pořádají stávkující v tomto týdnu besedy, přednášky, promítání či workshopy. Jejich tématy jsou například klimatická změna, energetická chudoba, sociální nerovnosti a transformace uhelných regionů v Česku. Do protestu se zapojili studenti vysokých škol v Praze, Brně, Olomouci, Ústí nad Labem, Hradci Králové a v Plzni.

reklama