Úpravy přehrady Harcov v Liberci se protáhnou, radnice hledá nového dodavatele

Vodní nádrž Harcov, nazývaná také vodní nádrž Starý Harcov, Harcovská přehrada či Liberecká přehrada, je přehradní nádrž v údolí libereckého Harcovského potoka v místní části Liberec V-Kristiánov. Její hráz má výšku 20,5 metru, je 157 metrů dlouhá a její koruna se nachází 13 metrů nad okolním terénem. Je schopná zadržet maximálně 630 000 m3 vody. Přehrada zadržuje vodu z povodí 14,78 km2.
Úpravy okolí přehrady Harcov v Liberci nabraly zpoždění, radnice se kvůli prodloužení celého projektu rozešla s původním dodavatelem a hledá teď nového. Zakázku původně získala firma Baustadt s cenou 80 milionů korun, kvůli zdržení rekonstrukce přehrady, kterou financuje Povodí Labe, ale nemohla práci dokončit. Město a firma se proto dohodly na ukončení smlouvy. Nová zakázka se městu prodraží, náklady projektanti odhadli na téměř 96 milionů korun, zjistila ČTK na profilu
Liberce.
Okolí přehrady Harcov je jednou z nejcennějších zelených ploch ve stotisícovém Liberci. Obnovy by se měla dočkat více než kilometr dlouhá promenádní cesta včetně pláže u pravobřežní zdi přehrady. "Důvodem ukončení smlouvy je to, že Povodí Labe se o rok zdrželo se svou stavbou, takže stavební firma nemohla provést plánované úpravy v původním termínu, tedy do října 2025. Smlouva je ukončena, vypořádána. Radnice nyní hledá novou stavební firmu. Optimistická varianta je, že práce budou zahájeny v dubnu," uvedl na dotaz ČTK mluvčí magistrátu Tomáš Tesař.
Nový dodavatel má zajistit vybudování nové cestní sítě, chodníků, opěrných zdí, mostu, zábradlí, veřejného osvětlení, doplnění mobiliáře a herních prvků, provedení krajinných úprav a výsadeb stromů včetně následné desetileté péče. Už v červenci by podle Tesaře měla být hotová nejnavštěvovanější část okolí přehrady od hráze po letní restauraci Na Přehradě. "A do září pak od restaurace Na Přehradě směrem k restauraci Bílí Mlýn. Zásadní rekreační plocha by tak Liberečanům měla sloužit už letos v létě," dodal mluvčí radnice.
Přehrada Harcov dokončená v roce 1904 podle projektu Otto Intzeho z německých Cách je kulturní památkou, na její rekonstrukci se pracuje od roku 2022. Stavbu mimo jiné prodloužily problémy při dotěsňování podloží hráze, aby se přes něj neztrácela zadržovaná voda. Podle generálního ředitele Povodí Labe Mariána Šebesty práce komplikovaly místní velice složité geologické poměry. I proto se práce nejen protáhly, ale také prodražily. Cena se zvedla z původních 388 milionů korun bez DPH na 481 milionů. Napouštět ji začnou vodohospodáři na jaře.
