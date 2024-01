Ústí nad Labem bude myslivcům za odstřeleného divočáka dál platit 500 Kč

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ústí nad Labem bude myslivcům za odstřeleného divočáka dál platit 500 korun. Náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO) ČTK řekl, že jde o shodu mezi magistrátem a mysliveckými spolky. Podle něj se daří snižovat počty prasat i díky odchytovým klecím, které zakoupily městské obvody.

Rada schválila uzavření smlouvy s pěti mysliveckými spolky - se spolkem Jedlová hora na nejméně 160 odlovených kusů, se spolkem Diana na minimálně 110 kusů divokých prasat a se zbylými na nejméně 50 kusů.

"Počet černé zvěře je v okolí města vysoký, a my jsme proto zintenzivnili spolupráci s mysliveckými spolky. Připravili jsme tradičně kalkulovanou cenu za odlov jednoho divočáka a používáme už standardně odchytové klece," doplnil náměstek. Hlavním cílem je omezit pohyb divočáků v zastavěném území, s čímž zejména klece pomáhají. Za rok 2022 se podařilo odlovit 186 prasat a za rok 2023 to bylo 423 prasat.

Spolky se domluvily na částce 500 korun za kus, protože do klecí investovalo město. "Dávají peníze i do dalších aktivit okolo divočáků ve městě, takže jsme se shodli se spolky, že cenu zachováme," řekl dnes ČTK předseda okresního mysliveckého spolku Václav Šutera.

Myslivci musí postupovat podle plánů odlovu, peníze je však motivují zejména při odstřelech v zástavbě. "Když se ve městě objeví někdo s puškou, je to problém. Máme nastavený systém, že to hlásíme městské i státní policii, ale i tak se stávají případy, že na nás někdo zavolá policii," popsal Šutera. Klece jsou podle něj kompromis a práci myslivců zefektivňují.

Myslivci očekávají, že počty přemnožené černé zvěře časem sníží africký mor prasat, uvedl předseda. Pokud by se situace letos nezměnila, tak by podle Šutery spolky uvítaly zvýšení příspěvku. "Já to letos považuju za velice rozumný kompromis, ale rádi bychom určitě ten další rok, pokud by ta šance byla, kdyby nám magistrát něco přidal," uzavřel.

S přemnoženými divokými prasaty bojují například také v Mostě. Myslivec tam za zastřelené prase dostane 800 korun. Loni myslivci v okolí města odlovili 325 divokých prasat, což je dvojnásobek proti roku 2022. V Plzni stanovili takzvané zástřelné za prase na 3000 korun za kus. Město dá peníze jen tehdy, když příslušné myslivecké sdružení odloví v lovecké sezoně alespoň o 15 procent divočáků více než v té předchozí. Loni bylo podle mluvčí radnice Evy Barborkové v plzeňských honitbách uloveno 264 prasat.

