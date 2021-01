Území geoparku UNESCO v Českém ráji se rozšířilo o desetinu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Kocheva Tetyana / Shutterstock Pro své mimořádně cenné přírodní, geologické a krajinné hodnoty byl Geopark Český ráj v roce 2005 zařazen do Evropské sítě geoparků a o deset let později se jako jediný v ČR stal členem Globální sítě geoparků UNESCO.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zhruba o desetinu se rozšířilo území geoparku v Českém ráji, který patří na seznam UNESCO. Obohaceno bylo o geologicky cenné lokality u Mnichova Hradiště, Železného Brodu a Nové Paky,informovala ředitelka geoparku Blanka Nedvědická. "Nová rozloha Geoparku UNESCO Český ráj tak nyní činí 833 kilometrů čtverečních," uvedla.

Rozšíření schválila Rada globálních geoparků UNESCO. Přidané oblasti se nacházejí mimo centrální část geoparku, kde podle Nedvědické další zvyšování turistické zátěže není už žádoucí. "Nově přidaná území rozšíří nabídku cestovního ruchu a pomůžou tak i místním podnikatelům," uvedla ředitelka.

Území geoparku Českého ráje zahrnuje širokou škálu geologických fenoménů, paleontologické, mineralogické a archeologické lokality i historické památky. Nachází se ve třech krajích mezi městy Mnichovo Hradiště, Železný Brod, Jilemnice, Nová Paka a Jičín. Český ráj je geologicky cenný pískovcovým Příhrazským, Hruboskalským a Betlémským skalním městem nebo Prachovskými, Klokočskými či Suchými skalami. V Českém ráji se nacházejí také ojedinělé jeskynní útvary či naleziště drahých kamenů.

Na nově přidaném území u Mnichova Hradiště jsou nejzajímavější podle Nedvědické takzvané skalní sruby, paleokoryto řeky Jizery a vrch Káčov, což je skalní útvar vulkanického původu. "Na Železnobrodsku jde zejména o fylitové lomy s výskytem ichnofosílií a fosílií. V minulosti se v lomech těžila pokrývačská břidlice. V místech kontaktu metamorfovaných hornin a žuly se zde vyskytuje metadiabas, který byl již v mladší době kamenné těžen pro výrobu kamenných seker," uvedla Nedvědická. Archeologové podle ní nacházejí tyto sekery až do vzdálenosti 500 kilometrů. Na Novopacku se území geoparku rozšířilo do okolí potoka Zlatnice, které bývalo oblastí těžby zlata. To se zde těžilo minimálně mezi 16. a 19. stoletím.

Pro své mimořádně cenné přírodní, geologické a krajinné hodnoty byl Geopark Český ráj v roce 2005 zařazen do Evropské sítě geoparků a o deset let později se jako jediný v ČR stal členem Globální sítě geoparků UNESCO. Ke zviditelnění geoparku plánuje Turnov vytvoření venkovní expozice za 1,1 milionu korun. Dělat se ale bude jen v případě, že město na ni získá dotaci. Expozici chce Turnov vybudovat v části parku u Kamenářského domu.

reklama