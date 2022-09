V anketě o Strom roku zatím vede hrušeň z Příbramska, hlasování vrcholí

Zdroj | Nadace Partnerství - Strom roku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V anketě o Strom roku zatím vede hrušeň rostoucí na Příbramsku, hlasování nedělní půlnocí vstoupilo do závěrečné tajné fáze. Za pořadatelskou Nadaci Partnerství to uvedl David Kopecký. Do finále postoupilo 12 stromů z osmi krajů, usilují o postup do evropského kola soutěže. Předchozí český titul Strom roku 2021 získala takzvaná Zpívající lípa z Telecí na Svitavsku.

Hrušeň hnilička, která roste jen 25 metrů od bývalé uranové šachty v Drásově na Příbramsku, si podle organizátorů ankety udržuje průběžné prvenství s velkým náskokem. Lidé jí zatím zaslali zhruba 1500 hlasů. Na průběžně druhém místě je "sousedská hruška" z Kralic nad Oslavou, zatím získala bezmála 800 hlasů, pomyslný bronz si zatím drží nejmladší finalistka soutěže – 86letá "lípa osudu" rostoucí na hřbitově v Chvalkovicích na Hané.

Podle organizátorů ale každý z dvanáctky finalistů má šanci na vítězství. Hlasovat lze přes web a pomocí DMS. Díky tomu lidé podle pořadatelů přispějí na výsadbu stromů a péči o ně. Hlasování končí 11. září. "Vítěze vyhlásíme 21. září 2022 na brněnské Hvězdárně a planetáriu. Od roku 2002 se v anketě objevilo už 1608 stromů a vybralo přes tři miliony korun. Výtěžek putuje zpět ke komunitám okolo finálových stromů a Stromů hrdinů, které jej mohou použít na nové výsadby nebo ošetření stromů, jako tomu bylo třeba v případě stoletého jilmu ve Vyškově," uvedla už dříve koordinátorka ankety Silvie Zeinerová Sanža.

Porota letos vybírala finálovou dvanáctku z 55 návrhů. Nejvíce nominací letos dorazilo z Jihomoravského kraje, a to 21, z toho deset z Brna. Druhý nejvyšší počet byl z Olomouckého kraje s osmi přihláškami, následuje Středočeský s pěti a Pardubický se čtyřmi stromy. Ostatní kraje dodaly od jedné do tří nominací.

Titul Strom roku 2021 získala takzvaná Zpívající lípa z Telecí na Svitavsku, která patří mezi nejmohutnější a nejstarší stromy České republiky. Její stáří je odhadováno na více než 700 let. Přezdívka odkazuje až k dobám husitským. K lípě se také vztahuje několik pověstí. Podle té nejznámější přepisoval stařeček Jiroušek v dutém kmeni Nový zákon. Přitom si zpíval žalmy a zpěv, který se mísil s šuměním listí, se nesl krajem a dal údajně vzniknout přízvisku lípy.

reklama