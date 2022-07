V areálu kralupského kovošrotu hasiči při dohašování zlikvidovali další oheň Foto | Jan Kostík, oddělení dokumentaristace MV-GŘ HZS ČR. / Jan Kostík, oddělení dokumentaristace MV-GŘ HZS ČR. / HZS Středočeského kraje Požár v areálu kovošrotu v Kralupech nad Vltavou si vyžádal vyhlášení zvláštního stupně požárního poplachu. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. V areálu kralupského kovošrotu hasiči v pondělí při dohašování požáru zlikvidovali další oheň. Dnes by po týdnu mohli předat místo majiteli, pokud se neobjeví další skryté ohnisko nebo plamenné hoření, řekla ČTK mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková. Požár v areálu vypukl v úterý, hasiči ho stále neprohlásili za zlikvidovaný. Podle Kerekové plánovali hasiči předat místo, které nepřetržitě hlídají, majiteli už dnes, ale objevilo se plamenné hoření, proto ještě zásah pokračuje. Pokud nenastanou další komplikace, mohli by areál předat vlastníkovi v úterý dopoledne. Oheň se rozhořel ve zhruba 50 metrů široké skládce plastového odpadu. Postupně zde zasahovalo několik stovek hasičů, ve čtvrtek ráno dostali požár asi po 40 hodinách pod kontrolu. V pátek byl poplachový stupeň snížen na základní, do čtvrtečního večera platil nejvyšší možný. Dosud způsobená škoda požárem je odhadnutá na tři miliony korun a nadále pokračuje vyšetřování jeho příčiny. Policisté případ vyšetřují jako podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci, za což v případě dopadení pachatele a prokázání viny hrozí až tříletý trest vězení. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.



Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.