V aukcích na podporu výroby elektřiny uspěly dva projekty na větrné elektrárny

V letošním kole aukcí na provozní podporu výroby elektřiny z nových nebo modernizovaných obnovitelných zdrojů uspěly dva projekty větrných elektráren. V nich by měl být instalován výkon dohromady kolem 20 megawatů (MW) elektřiny. Vyplývá to z informací na webu ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Aukce mají podporovat například stavbu větrných či vodních elektráren nebo bioplynových stanic, v předchozím kole se do nich nikdo nepřihlásil.

Podmínky aukce podle ministerstva splnily projekty od společností Synergion Jívová s výstavbou větrné elektrárny s výkonem 11,3 MW a firmy Lhota Brno s větrnou elektrárnou o výkonu kolem devíti MW. V obou případech firmy nabídly referenční aukční cenu 3500 Kč za megawatthodinu elektřiny. Zájemci nyní musí ministerstvu pro získání podpory prokázat své finanční záruky na projekty.

Energetické aukce fungují v mnoha evropských státech, soutěží v nich výrobci energií z obnovitelných zdrojů o výši provozní podpory. Myšlenkou je to, že stát si určí, kolik chce mít například větrných elektráren, a výrobci budou v aukci soutěžit o to, kdo dokáže dodat do sítě daný objem elektřiny s nejnižší veřejnou podporou.

Ministerstvo chce prostřednictvím aukcí podpořit stavbu výroben elektřiny využívající bioplyn s výkonem od jednoho megawattu (MW), s celkovým instalovaným výkonem pěti MW, dále výstavbu větrných elektráren od šesti MW nebo s více než šesti zdroji elektřiny a celkovým výkonem 30 MW a také nových nebo modernizovaných malých vodních elektráren s výkonem sedm MW. Kromě projektů na větrné elektrárny se ovšem další nepřihlásily.

Letošní výzva navazovala na první kolo aukcí z loňského podzimu. MPO tehdy nedostalo žádnou nabídku. Nyní proto upravilo podmínky.

