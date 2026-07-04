https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-botanicke-zahrade-v-liberci-necekane-podruhe-kvete-doryanthes-palmeri
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V botanické zahradě v Liberci nečekaně podruhé vykvetl Doryanthes palmeri

4.7.2026 00:29 | LIBEREC (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Visit Liberec / Flickr
V Botanické zahradě v Liberci letos podruhé kvete impozantní rostlina Doryanthes palmeri, známá také jako obří oštěpová lilie. Na květním stvolu se nečekaně objevily další květy a kvetení tak pokračuje i po odkvětu hlavní části květenství. V přírodě se lze s podobným jevem setkat velmi vzácně, uvedla zahrada na facebooku.
 

"Doryanthes investuje do kvetení obrovské množství energie a jeho reprodukční strategie bývá poměrně jednoznačná – vykvést, vytvořit semena a celý proces ukončit," uvedla zahrada.

Jednoznačnou odpověď na to, proč doryanthes vykvetl letos v Liberci podruhé, místní zahradníci nemají. "Je možné, že stabilní podmínky botanické zahrady, dostatek vody a živin umožnily rostlině pokračovat v aktivaci dalších květních pupenů i poté, co hlavní část květenství již odkvetla. Díky tomu vidíme, že i u dobře známých druhů dokáže příroda stále překvapovat. A právě proto jsou živé botanické sbírky tak cenné – umožňují pozorovat jevy, které bychom ve volné přírodě viděli jen zřídka," uvedla zahrada.

Výjimečnou událostí bylo pro libereckou zahradu už první kvetení v únoru letošního roku. Před tím naposledy v této zahradě doryanthes vykvetl v roce 1995.

Ve své domovině ve východní Austrálii roste tato rostlina na skalnatých svazích a v otevřené krajině Nového Jižního Walesu. Na svůj první a zároveň poslední květ čeká mnoho let, někdy i více než desetiletí. Veškerou energii dlouhodobě ukládá do mohutných listů a kořenového systému, aby ji následně investovala do jediného kvetení, kdy vytváří až několik metrů vysoké květenství s výraznými červenými květy. Po odkvětu mateřská rostlina odumře. Zpravidla však zanechává dceřiné růžice, které mohou pokračovat v jejím životním cyklu.

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