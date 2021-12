V Brně začala instalace prvních solárních panelů na městské domy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V Brně začala instalace prvních solárních panelů na střechy městských domů. Prvních 88 panelů bude na bytovém komplexu v ulici Vojtova 7 a 9. V následujících pěti letech chce město osadit 500 střech celkovým výkonem 40 MWp (megawatt-peak). V tiskové zprávě to uvedl Michal Kačírek, mluvčí městské odpadové společnosti Sako Brno. Odhadované náklady přesahují jednu miliardu korun. Město tím chce snížit emise oxidu uhličitého (CO2) a ušetřit. Kvůli tomu vznikne i dceřiná společnost Sako Brno Solar.

Od projektu fotovoltaické elektrárny si vedení města slibuje roční výrobu elektřiny kolem 43 gigawatthodin (GWh) ročně, což by znamenalo roční úsporu emisí nejméně v hodnotě 36.000 tun CO2. "Po nedávném uzavření memoranda o využívání vodíku ve městě Brně jde o další důležitý krok směrem k závazku snížit do roku 2030 emise CO2 nejméně o 40 procent. Úvodní projekt brněnské fotovoltaické elektrárny dokončí SAKO Brno ještě do konce roku. Každá ze střech pilotního projektu Vojtova 7 a 9 bude schopna vyrobit elektřinu, pomocí jíž bude napájet společnou spotřebu objektů, tj. osvětlení společných prostor, vzduchotechniku či provoz výtahů," uvedl primátorčin náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL).

Následovat bude osazení panelů na střeše Domu s pečovatelskou službou v ulici Horova 77. Příští rok se podle Hladíka zrealizují projekty v celkové kapacitě čtyři MWp.

První instalace jsou určené primárně ke spotřebě v místě objektu, uvedl předseda představenstva společnosti Sako Brno Filip Leder. "V navazující etapě již budeme chtít plně využívat maximální plochy střech. Získané přebytky chceme využít na potřebných místech našeho systému, ukládat v bateriových úložištích, případně energii akumulovat do horké vody či vodíku a odložit její spotřebu na pozdější dobu. Netrpělivě proto čekáme na zrychlení legislativního procesu, který zprůhlední pravidla pro komunitní energetiku," řekl Leder.

Panely by mohly být na různých objektech. "Prozatím jsme oslovili 18 z 29 městských částí Brna, se kterými hledáme vhodné objekty. Z 230 posuzovaných střech máme nyní 65 v užším výběru pro realizaci v roce 2022. Jde například o domovy seniorů na Vychodilově a Věstonické, střechu ZŠ Sirotkova, Merhautova a J. Babáka," řekl Leder. Ve výhledu je 25 mateřských a 20 základních škol a pět budov úřadů.

Odhadované náklady 1,2 miliardy na položení panelů na střechy pokryje podle Hladíka částečně dotace od státu, úvěr firmy, ale částečně se budou moct podílet i občané, kteří si budou moct koupit část akcií.

